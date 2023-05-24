ВОДИТЕЛЯМ ПОЧЕТ! ⟩ Игнорируя пешеходный переход: мать, рискуя жизнью детенышей, перебегает оживленную Пирита-теэ

На кадрах видно, как мать утка переводит семерых утят через дорогу в сторону моря. Водители, заметив необычную сцену, замедлили свою скорость и остановились, чтобы дать утке и ее детенышам возможность безопасно пересечь дорогу.

Видео с быстрой скоростью распространилось в социальных сетях, собрав множество репостов и комментариев, выражающих восхищение и благодарность водителям за их действия. Были и комментарии, осуждающие мать-утку за безрассудное поведение.

«Бестолковая мамаша. Водители молодцы, пропустили нарушителей», «Так волновалась... Как они дальше перешли. Водители молодцы, увидели такую милоту!», «Пока смотрела, три микроинсульта получила».