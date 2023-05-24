В Facebook группе EZ-дуны! появилось видео, захватывающее сердца многих людей. В ролике показана мать утка, которая переводит своих маленьких утят через оживленную дорогу Пирита-теэ в Таллинне.
ВОДИТЕЛЯМ ПОЧЕТ! ⟩ Игнорируя пешеходный переход: мать, рискуя жизнью детенышей, перебегает оживленную Пирита-теэ
На кадрах видно, как мать утка переводит семерых утят через дорогу в сторону моря. Водители, заметив необычную сцену, замедлили свою скорость и остановились, чтобы дать утке и ее детенышам возможность безопасно пересечь дорогу.
Видео с быстрой скоростью распространилось в социальных сетях, собрав множество репостов и комментариев, выражающих восхищение и благодарность водителям за их действия. Были и комментарии, осуждающие мать-утку за безрассудное поведение.
«Бестолковая мамаша. Водители молодцы, пропустили нарушителей», «Так волновалась... Как они дальше перешли. Водители молодцы, увидели такую милоту!», «Пока смотрела, три микроинсульта получила».
Автор видео заверил пользователей, что утиное семейство благополучно перебралось через дорогу: «Крякающая семейка. Все кончилось благополучно. Всем водителям респект».