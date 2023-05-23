Гороскоп страхов: астрологи раскрыли, чего сильнее всего боятся все знаки Зодиака

Знаки зодиака Овен и Весы не переносят и очень сильно боятся одиночества. Представителям огненной стихии необходимо самовыражаться и получать внимание, а воздушной - иметь рядом человека, который сумеет энергетически подпитывать.

Какие страхи могут быть одинаковыми у знаков зодиака Рак и Козерог? Обоим очень важно чувствовать стабильность и твердо стоять ногами на земле. Поэтому сильнее всего они боятся остаться без недвижимости.

Ещё одни парные знаки зодиака - Телец и Скорпион. Люди этих созвездий сильнее всего переживают за деньги и ресурсы, боясь остаться без них. Потому они нацелены на стабильность и финансовую обеспеченность.

Знаки зодиака Близнецы и Стрельцы по гороскопу считаются свободолюбивыми интеллектуалами. Поэтому главным страхом их обладателей окажется изоляция без возможности перемещаться и узнавать что-то новое.