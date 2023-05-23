Гороскоп страхов: астрологи раскрыли, чего сильнее всего боятся все знаки Зодиака

Кажется, что страхи - вещь индивидуальная. Но оказалось, что у разных представителей зодиакального круга они могут совпадать. Узнайте, чего же вы сильнее всего боитесь по гороскопу, пишет Life.
Знаки зодиака Овен и Весы не переносят и очень сильно боятся одиночества. Представителям огненной стихии необходимо самовыражаться и получать внимание, а воздушной - иметь рядом человека, который сумеет энергетически подпитывать.
Какие страхи могут быть одинаковыми у знаков зодиака Рак и Козерог? Обоим очень важно чувствовать стабильность и твердо стоять ногами на земле. Поэтому сильнее всего они боятся остаться без недвижимости.
Ещё одни парные знаки зодиака - Телец и Скорпион. Люди этих созвездий сильнее всего переживают за деньги и ресурсы, боясь остаться без них. Потому они нацелены на стабильность и финансовую обеспеченность.
Знаки зодиака Близнецы и Стрельцы по гороскопу считаются свободолюбивыми интеллектуалами. Поэтому главным страхом их обладателей окажется изоляция без возможности перемещаться и узнавать что-то новое.
Личности, родившиеся под созвездиями Девы и Рыб, максимально настроены на то, чтобы быть полезными и помогать другим. Сильнее всего люди этих знаков зодиака боятся оказаться ненужными, заключила эксперт.