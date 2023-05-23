ФОТО ⟩ Солист Metallica неожиданно проведал раненых украинских защитников

Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд проведал раненых украинских защитников Романа Денисюка и Игоря Войного в американском госпитале Vail Health (Колорадо). Об этом в Facebook cообщила представительница благотворительной организации Limbs for Liberty Келли Роринг.
Как пишет Vail Daily, Роринг случайно встретила Хэтфилда на парковке госпиталя и предложила ему проведать украинских защитников, на что он ответил согласием.
В публикации отмечается, что переводчица Ольга Милинан спросила у военных перед встречей с Хэтфилдом, знают ли они группу Metallica, на что украинцы "закатили глаза, как бы говоря: "Она думает, что мы живем в каменном веке".
Во время встречи с украинскими защитниками Хэтфилд пожелал им "удачи и скорейшего выздоровления", а также сделал фото на память.
По словам Войного, сперва он даже не поверил, что перед ними вокалист Metallica. Встречу с ним он назвал короткой, но очень теплой, выразив желание однажды встретиться не в больнице, а возле костра.