ФОТО ⟩ Солист Metallica неожиданно проведал раненых украинских защитников

Как пишет Vail Daily, Роринг случайно встретила Хэтфилда на парковке госпиталя и предложила ему проведать украинских защитников, на что он ответил согласием.

В публикации отмечается, что переводчица Ольга Милинан спросила у военных перед встречей с Хэтфилдом, знают ли они группу Metallica, на что украинцы "закатили глаза, как бы говоря: "Она думает, что мы живем в каменном веке".

Во время встречи с украинскими защитниками Хэтфилд пожелал им "удачи и скорейшего выздоровления", а также сделал фото на память.