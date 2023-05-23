Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который буквально завалит деньгами

Для большинства из знаков Зодиака 2023 года проходит непросто, однако это не касается Водолеев. Как сообщает известный астролог Тамара Глоба, тем, кто родился, в конце января-феврале, судьба, наоборот, уготовила спокойствие и резкий рост доходов.
Водолеев в буквально завалит деньгами, благодаря которым вы сможете не только сделать крупные покупки, но и наладить нужные связи. Правда, без помощи вам не обойтись. Покровительство вам окажут влиятельные люди.
Ранее Тамара Глоба назвала знак Зодиака, которому удастся заполучить финансовую удачу в конце мая. Деньги будут настолько легкими, что станут настоящей неожиданностью для представителей Овнов. Они получат шанс быстро взобраться по карьерной лестнице и наладить бизнес. Этому будет способствовать и судьбоносная встреча с человеком.