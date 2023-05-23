Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который буквально завалит деньгами

Для большинства из знаков Зодиака 2023 года проходит непросто, однако это не касается Водолеев. Как сообщает известный астролог Тамара Глоба, тем, кто родился, в конце января-феврале, судьба, наоборот, уготовила спокойствие и резкий рост доходов.