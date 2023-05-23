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Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который буквально завалит деньгами

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Для большинства из знаков Зодиака 2023 года проходит непросто, однако это не касается Водолеев. Как сообщает известный астролог Тамара Глоба, тем, кто родился, в конце января-феврале, судьба, наоборот, уготовила спокойствие и резкий рост доходов.

Водолеев в буквально завалит деньгами, благодаря которым вы сможете не только сделать крупные покупки, но и наладить нужные связи. Правда, без помощи вам не обойтись. Покровительство вам окажут влиятельные люди.

Ранее Тамара Глоба назвала знак Зодиака, которому удастся заполучить финансовую удачу в конце мая. Деньги будут настолько легкими, что станут настоящей неожиданностью для представителей Овнов. Они получат шанс быстро взобраться по карьерной лестнице и наладить бизнес. Этому будет способствовать и судьбоносная встреча с человеком.

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