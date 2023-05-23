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Умерла мать Александра Носика, актриса Мария Стерникова, сыгравшая в «Гостье из будущего»

Limon.ee
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Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего»

Трагическая новость пришла из Москвы: в собственной квартире на Зоологической улице умерла актриса Мария Стерникова, мать популярнго актера Александра Носика. Кинозвезда сыграла яркую эпизодическую в советском фильме «Гостья из будущего», играла в Малом театре.

Актриса умерла 20 мая - через день после того, как Мария Стерникова отметила 79-летие. Известно, что последние несколько лет она страдала от потери памяти. И несколько раз даже терялась, выходя на прогулку.

СМИ активно писали о таком случае в 2019-м. Тогда Стерникова взяла собаку и вышла на улицу с помощницей, но та, отвлекшись на несколько минут, потеряла женщину из вида. Несколько часов Стерникову искали волонтеры и правоохранительные органы. Проблема заключалась и в том, что Мария Александровна страдала от болезни Альцгеймера и не имела при себе мобильного.

Начало кинокарьеры Марии Стерниковой пришлось на 1960-е годы

До этого она пропадала в 2017-м, тогда сын Александр Носик отправился с полицию и написал заявление. Позже выяснилось, что его мать пошла в церковь, но не смогла вспомнить дорогу домой.

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