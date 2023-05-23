Умерла мать Александра Носика, актриса Мария Стерникова, сыгравшая в «Гостье из будущего»

Актриса умерла 20 мая - через день после того, как Мария Стерникова отметила 79-летие. Известно, что последние несколько лет она страдала от потери памяти. И несколько раз даже терялась, выходя на прогулку.

СМИ активно писали о таком случае в 2019-м. Тогда Стерникова взяла собаку и вышла на улицу с помощницей, но та, отвлекшись на несколько минут, потеряла женщину из вида. Несколько часов Стерникову искали волонтеры и правоохранительные органы. Проблема заключалась и в том, что Мария Александровна страдала от болезни Альцгеймера и не имела при себе мобильного.

Начало кинокарьеры Марии Стерниковой пришлось на 1960-е годы