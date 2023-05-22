ГОРОСКОП НА 22 МАЯ ⟩ Узнайте, что приготовил понедельник разным знакам Зодиака

Скорпион

Благоприятный день для работы. Усердие и настойчивость откроют перед вами возможности, которым можно только позавидовать. Наиболее амбициозные Скорпионы смогут продвинуться по карьерной лестнице, другие быстро справятся с делами, сохранив силы для насыщенного и полного приятных событий вечера. Вероятны денежные поступления, небольшие подарки; покупки будут удачными.

Деловое общение связано с проблемами, а вот встречи с друзьями принесут только радость. Нет причин отказываться от посещения светских мероприятий и увеселительных заведений: даже после самой долгой и бурной вечеринки вы будете чувствовать себя бодро. Звезды обещают перемены к лучшему в личной жизни, но слепо полагаться на судьбу не стоит - проявите инициативу!

Стрелец

Неоднозначный день, который принесет как успехи, так и неудачи. Вам не хватает ощущения стабильности, мысли о будущем могут оказаться очень тревожными. В профессиональных делах преуспеют те, кто привык работать сам: получить помощь будет трудно, а недоброжелатели строят козни с упорством, достойным лучшего применения. Рассчитывать на быстрое и значительное улучшение финансового положения не стоит, но звезды не имеют ничего против запланированных покупок и продуманных инвестиций.

Хороши перспективы развития романтических отношений, не исключены встречи с людьми, которые питают к вам теплые чувства. Собираясь в поездки, не жалейте времени на подготовку - досадное недоразумение в пути может помещать осуществлению смелых планов.

Козерог