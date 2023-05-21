Конец мая принесет легкие деньги: Глоба назвала знак Зодиака, которого ждет финансовая удача

Конец весны подарит Овнам шанс быстро взобраться по карьерной лестнице и наладить бизнес. Этому будет способствовать и судьбоносная встреча с человеком, без помощи которого вам будет сложно продвинуться вперед. От вас же потребуется морально подготовиться к усиленной работе и напряжению. Без них достичь успеха вряд ли получится.