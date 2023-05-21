Конец мая принесет легкие деньги: Глоба назвала знак Зодиака, которого ждет финансовая удача

Финансовая удача в конце мая посетит тех, кто родился под знаком Овна. Как сообщает известный астролог Тамара Глоба, деньги будут настолько легкими, что станут настоящей неожиданностью для представителей этого знака.
Конец весны подарит Овнам шанс быстро взобраться по карьерной лестнице и наладить бизнес. Этому будет способствовать и судьбоносная встреча с человеком, без помощи которого вам будет сложно продвинуться вперед. От вас же потребуется морально подготовиться к усиленной работе и напряжению. Без них достичь успеха вряд ли получится.