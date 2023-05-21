Деньги и любовь! Гороскоп для всех знаков Зодиака на лето

Рак (22 июня - 23 июля)

Изменения назревают уже сейчас, а в начале лета будете удивлены тем, как быстро другие реагируют на ваши идеи и как быстро они расцветают. Не успеете вы высказать свое предложение, как кто-то начнет действовать в соответствии с ним. Обычно такая суматоха заставляет вас напрягаться и нервничать, но не этим летом, так как вы инстинктивно чувствуете, что происходящие перемены будут к лучшему. Пожилой родственник даст вам несколько советов, как сделать домашние дела менее утомительными.

Лев (24 июля - 23 августа)

В начале июня включите обаяние и используйте свои чудесные способности убеждать, чтобы донести свою точку зрения до окружающих. С середины лета откажитесь от такой тактики, иначе кто-то обвинит вас в попытке манипулировать им. Сохраняйте бдительность в ситуациях, когда принимаются важные решения. Уделяйте много времени тому, что предлагают другие. Если тон становится неприятным, необходимо предупредить об этом.

Дева (24 августа - 23 сентября)