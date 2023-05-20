Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 22 по 28 мая 2023 года

Май и весна в целом подходят к концу. Астрологи рассказали, каким будет период с 22 по 28 число для каждого из знаков Зодиака. Их рекомендации помогут вам завершить этот сезон на позитивной ноте, пишет Dailyhoro.
Последняя полноценная неделя этого месяца обещает быть ярче, чем самый солнечный день, но при этом спокойной, словно морской бриз. Это отличное сочетание, которое должно оставить очень хорошее впечатление от мая и создать правильный настрой для встречи лета. В этом плане нам помогут Венера, Марс и Меркурий. Большой плюс этой недели - отсутствие астрологических событий. По этой причине все будет таким предсказуемым и понятным.
Овен
Овнам нужно идти вперед, что они и умеют делать лучше всего. Их сознание избавится от страхов, уныния и скорби о прошлом. Это будет время, дарящее им свободу, любовь и силу воли. Предупреждающих об опасности, потому что на фоне благоприятного развития событий они могут утратить осторожность. Любые конфронтации с окружающими людьми лучше сводить на нет. Получать удовольствие нужно от приятного общения, а не от выяснения того, кто лучше, богаче, умнее и так далее. Это время добра и любви, так что полный вперед.
Телец
Тельцам можно смело отправляться в дальние путешествия, уходить в отпуск, посвящать себя домашним делам любого толка. Ключевое слово «можно», ведь это время свободы. Тельцы могут делать то, что захотят, так что их главное правило успеха - заниматься приятными и важными делами. В ближайшее время вряд ли будет такой благоприятный период для поисков новых увлечений и в целом для получения приятных эмоций. Вселенная может послать Тельцам некоторые посильные испытания, несмотря на положительное расположение планет.
Близнецы
У Близнецов многие дела пойдут в гору, получив мощный позитивный импульс от звезд и планет. Эти люди смогут понять, что в этой жизни для них важнее всего, а что лишь второстепенно. Представителям данного Воздушного знака стоит помнить о том, что взаимные претензии и вражда разрушают счастье, тем более в такое яркое и приятное время как сейчас. Пришла пора забыть прошлые обиды. Можно заниматься починкой старых вещей, а также возвращением утраченных ранее чувств. Если Близнецы хотят вернуть любовь в свою жизнь, значит так тому и быть.
Рак
Ракам для достижения счастья нужно принимать только осознанные решения. Лучший выход из любой сложной ситуации - просто сесть и подумать, без эмоций и негатива. Настало время взять на вооружение один полезный навык, который сделает жизнь Раков лучше. Речь идет об умении слышать себя. Ошибка, которую нельзя допускать в конце мая - уделение времени лишь одной сфере. Это универсальный период, в который звезды и планеты помогут Ракам стать счастливее и успешнее как в любви, так и в работе и бизнесе. Также нужно посвятить часть времени укреплению здоровья.
Лев
Неделя с 22 по 28 мая для Львов пройдет под девизом «любовь к жизни - любовь к себе». Нужно научиться смотреть на мир глазами ребенка, который восхищается красотами и желает общаться, изучать новое, стремиться к чему-то неизвестному. Несмотря на общую благоприятную картину ночного неба, будут и трудности, но справиться с ними Львы смогут без особых проблем и заминок. Вселенная также поможет людям этого Огненного Знака решить свои кармические задачи. Подсказки будут исходить из всех возможных источников, но главным из них станет интуиция. Львам можно смело полагаться на шестое чувство.
Дева
Девы в этот период будут крайне результативными, продуктивными, но уязвимыми для негативной информации из интернета. Не нужно читать новости на этой неделе, чтобы не омрачать свой позитивный настрой. Девы могут смело воплощать в жизнь задуманное, следуя за своими амбициями. Они могут поступиться принципами ради того, чтобы сделать какое-то доброе дело. За это Вселенная даст им огромное количество удачи - если не сейчас, то в обозримом будущем уж точно. Нужно сохранять дисциплину, чтобы плоды трудов были слаще.
Весы
Весам нужно защитить свою ауру от негатива, поскольку на этой благоприятной неделе могут активизироваться не только приятные, но и токсичные люди. Это единственное предостережение для представителей данного Знака в рамках периода с 22 по 28 число. В эти семь дней можно ждать приятных сюрпризов от Вселенной. Также желательно сделать упор на делах, которые требуют срочного завершения. Весам просто необходимо оставить всё лишнее за бортом, включая переживания о том, что какие-то дела не были закончены. Лучший способ это сделать - поднапрячься и сделать решительный шаг.
Скорпион
Интуиция Скорпионов будет невероятно мощной в эти семь дней. Она поможет им не только понять, в каком направлении нужно дальше двигаться по жизни, но также укажет на неприятных людей. Представители данного Знака будут крайне проницательными в это время. Они смогут понять, кто является потенциальным предателем, сплетником и завистником, а кому можно довериться в полной мере. Осторожность лишней не бывает, даже сейчас.
Стрелец
Стрельцам для достижения успеха и счастья, нужно научиться распознавать знаки судьбы. На этой неделе их может быть очень много. В связи с этим им понадобится больше внимательности и умение замечать тонкие детали. Можно приступать смело к разработке принципиально новых идей в работе и бизнесе. Марс даст этим людям напористость, а Меркурий укрепит веру в свой интеллект. Можно как размышлять о перспективах, так и фокусироваться на текущих делах, но ни в коем случае не жалеть о прошлом. То, что было когда-то, должно остаться во вчерашнем дне навсегда.
Козерог
Козероги смогут без особых усилий избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику на позитив. В этом им помогут Венера и Юпитер. Жизнь этих людей уже меняется, хоть они этого могут и не замечать. Ночные светила не станут их испытывать на прочность, и вместо этого, наоборот, облегчат достижение целей и решение задач. Это значит, что нужно быть осторожнее, ведь многочисленные победы могут стать причиной формирования чрезмерной самонадеянности. Нужно стараться объективно оценивать свои возможности и не торопиться с судьбоносными решениями.
Водолей
Водолеи смогут с большой вероятностью улучшить все аспекты своей жизни. Самое главное для них сейчас - это избавиться от основных воров жизненной энергии. Время - самый ценный ресурс в период с 22 по 28 мая. Нудно стараться посвящать себя самым важным делам, а не чему-то второстепенному. В конце недели можно избавиться от хлама и ненужных вещей. На этой неделе будет много воодушевления и творческого запала, но важно помнить, что это палка о двух концах. Творчество порой сильно выматывает.
Рыбы
Первое и самое главное правило успеха для Рыб - нужно обходить стороной навязчивое мнение окружающих. Астрологи не рекомендуют обращать внимание на непрошеные советы друзей и близких людей. Стоит сделать ставку на свои собственные чувства и мысли. Так будет правильно с любой точки зрения. Они могут быть полезными и даже приятными, но лучше не рисковать на этой неделе, поскольку такие люди легко лишат Рыб уверенности своими колкими замечаниями.