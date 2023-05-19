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ВИДЕО ⟩ Russia Goodbye! Почти 2000 зрителей зажигают на концерте Верки Сердючки в Таллинне

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
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Верка Сердючка во время короткого выступления на Евровидении в Ливерпуле в 2023 году
Верка Сердючка во время короткого выступления на Евровидении в Ливерпуле в 2023 году Фото: Phil Noble

Сегодня вечером в концертном зале Alexela в Таллинне проходит выступление эпатажной, яркой и неподражаемой певицы-шутницы и по совместительству проводницы Верки Сердючки. Она примчалась к нам прямиком с Евровидения в Ливерпуле и уже успела дать интервью журналисту Limon.ee Светлане Карабут, в котором уверила, что не перестанет петь и говорить по-русски. 

На шоу Верки Сердючки в эстонской столице были распроданы практически все билеты, осталось лишь несколько свободных мест на балконах, но даже там собрались сотни поклонников артистки, чтобы насладиться незабываемым концертом. HНет разницы, в каком ряду партера или балкона сидеть, если на сцене она - королева эпатажа из Украины вместе со своей командой. 

Всего в концертном зале Alexela в Таллинне чуть более 1800 мест. 

Верка Сердючка начал свой концерт с песни Russia Goodbye! «Мой концерт, о чем хочу, о том пою», - сказала Верка Сердючка. После этого хита зазвучал второй суперхит, кавер которого есть даже на эстонском языке. Называется песня: Dolce Gabbana. И вслед за этим уже звучит украинская песня про напиток горилку, а не обезьянку. Не обошлось этим вечером и без шутки про Кадырова: «Вова (гитарист Сердючки - прим.ред.), иди сюда. Когда ты бежишь на меня, как Кадыров с гитарой!»

В течение вечера Сердючка называет себя: «Верка ПВО». Не забыла Сердючка и о хите «Жениха хотела», который она исполнила много лет назад с Глюкозой. 

Ближе к концу 45-минутного шоу Сердючка выпила на сцене горилку и сказала: «Слава Украине!» И продолжила рассказывать о воспоминаниях. 
После слов «Скабеева - сука» артистка начала петь «Не проститутка я, а просто влюбчивая». Совпадение? Не думаю! 

Смотрите видео с концерта!

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