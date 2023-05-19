Гороскоп на 19 мая 2023 года для всех Знаков Зодиака

Стрелец. Ситуация может потребовать от Стрельца взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Стрелец избавится от гирь на своих ногах!

Козерог. За что бы Козерог ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести на тех, с кем Козерог до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти!

Водолей. Водолей может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Водолей способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: окружающие настроены к Водолею благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.