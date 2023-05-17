ВИДЕО ⟩ Транссексуал из России на демонстрации в Таллинне: «Там я могу получить за то, что ношу бантик!»

Участник демонстрации Артем Тюрин, он же один из организаторов этого мероприятия, рассказал в коротком интервью Limon.ee, почему он сегодня здесь и почему в Эстонии до сих пор есть люди, которые боятся радужного флага.

- Какова цель сегодняшнего мероприятия, почему оно было организовано?

- Сегодня Международный День борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, и в этот день в 1990 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила гомосексуализм из списка психических заболеваний, с тех пор празднуется День борьбы с разными видами фобий. С фобией важно бороться, потому что она до сих пор существует, она существует в обществе, провоцирует насилие, ЛГБТ люди дискриминируются в разных сферах жизни, нам нужно бороться за равные права для всех.

- Почему люди боятся радужного флага?

- Мне кажется, это непринятие чего-то нового и необразованность, неосведомленность. Эта тема была долгое время табуирована. Людям не говорили, что однополые браки - это нормально, этого не нужно бояться.

Также нам удалось пообщаться с представителем ЛГБТ-сообщества из России, который живет в Эстонии уже пять лет.

- Чем здесь отличается от России отношение к представителям ЛГБТК+?

- В России я могу получить на улице за то, что ношу бантик. Тут я могу ходить, как хочу. Так что, тут гораздо свободнее с этим, но при этом есть всё еще довольно много проблем, которые мы пришли освещать в народном сознании. Общество всё еще довольно консервативное. Для трансгендерных людей всё еще довольно много препятствий для получения гормональной терапии или даже банальная смена имени может вызвать довольно много проблем. Не говоря уже о всякий формальных системах, которые работают медленно и неповоротливо, даже при том, что Эстония цифровизированная. Поэтому, да, тут гораздо лучше, чем в России, поэтому я рада, что живу тут в данный момент. Но нужно улучшать ситуацию.

- Сталкивались ли вы с дискриминацией при поиске работы в Эстонии?

- Наверное, да, но я не так много ее искала, я учусь пока что.

- Кем вы хотите стать?

- Зависит... Я произвожу синтезаторы в маленьком масштабе, я произвожу музыкальные инструменты. Возможно, когда-нибудь это станет моей работой. Возможно, это будет айти, ведь я учусь на айти.

Мероприятие организовано ЛГБТ-активистами из сравнительно новой для Эстонии компании - Q-Space.