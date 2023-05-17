Скандальной фирме Вестеринена предъявили подозрение в совершении серьезного преступления

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Янно Рейнкорта, умышленная подделка документа и использование поддельного документа – это два отдельных преступления, каждое из которых карается лишением свободы сроком до трёх лет. «В данном случае целью предъявления документа, содержащего ложные данные, является по сути уклонение от воинской обязанности путём указания в регистре несоответствующих действительности данных о месте жительства», – сказал Рейнкорт.

ЦеКриПо предъявили подозрение в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности. Подозрения также предъявлены двум связанным с этой компанией физическим лицам. По изначальным данным вышеназванная услуга осуществлялась методом предоставления ложных данных и подделки документов.

Пользователь социальной сети рекомендует Андрея Вестеринена в качестве специалиста по «откосу» от службы в армии. Фото: Facebook

Журналисты попытались связаться с Андреем Вестериненом, однако его номер телефона уже не работает, трубку настольного телефона фирмы ArmyLaw OÜ также никто не поднимает.

Очная консультация

Мы поговорили с человеком, который ища возможности «откосить» от армии, воспользовался консультацией Андрея Вестеринена. Рассказчик пожелал остаться анонимным, назовем его – Егор.

«Мне тогда было лет двадцать. Мама не хотела, чтобы я шел в армию, считала, что важнее получить хорошее образование и пойти работать, поэтому начала искать варианты», – вспоминает Егор. Он отметил, что мать нашла Андрея Вестеринена в Facebook и записала сына на консультацию.

На очной встрече Вестеринен спросил возраст Егора, чем он занимается, рассказал типичные ситуации, которые берет в работу, а также поинтересовался, проходил ли тот уже медкомиссию. «Андрей сказал, что не занимается теми, кто не был на медкомиссии, а работает с теми, кто уже годен служить, – говорит Егор. Основная идея юриста была тогда подавать апелляции на работу медицинской комиссий». По словам мужчины, процедура довольно понятная и завязана на затягивании времени. Вестеринен, как юрист, подает аппеляцию на результаты осмотра медицинской комиссии, считая, что результаты осмотра неверные и необходимо провести повторную комиссию. «По его словам, такие апелляции занимают по полгода и таким образом, если тебе лет 25 и у тебя своя жизнь, работа, то до 28 с помощью этой схемы можно откосить от армии», – вспоминает Егор.