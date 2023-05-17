Скандальной фирме Вестеринена предъявили подозрение в совершении серьезного преступления

Сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции подозревают в совершении преступления предприятие, предлагавшее услугу по уклонению от воинской обязанности. «Он работает с несколькими конкретными кейсами, которые подходят не всем. Его варианты мне не подходили и он предложил ознакомиться со списком болезней и выбрать что-нибудь подходящее, однако ставить на себя клеймо на всю оставшуюся жизнь желания не было. В итоге, я считаю, что это были зря потраченные деньги и время», – рассказал в анонимной беседе с журналистом уклонист о полученной консультации в ArmyLaw OÜ.
Компания ArmyLaw OÜ оказывала частным лицам юридическую консультацию по вопросам уклонения от воинской обязанности, создавая при этом впечатление законности свой деятельности. По данным следствия, клиентам предлагалось указывать неверные данные об их месте проживания или о знании языка. В числе прочего оказывалось содействие в регистрации места жительства за границей для того, чтобы человек оказался недоступным для Департамента оборонных ресурсов, который в своей работе использует данные Регистра народонаселения. В целях оказания вышеназванной услуги представители ArmyLaw совершали от имени клиентов операции с ложными данными.
Полиция рассматривает десять случаев, в которых компания оказывала такие услуги своим клиентам. Подозрения были предъявлены компании ArmyLaw OÜ и её представителями: 38-летнему Андрею и 26-летней Янике, а также молодым людям, которые воспользовались предлагаемой услугой.
По словам руководителя бюро по борьбе с коррупцией Атса Кюбарсепа, собранные к настоящему моменту данные свидетельствуют о том, что клиенты компании пытались уклониться от воинской обязанности, предоставляя ложные данные. «На данный момент разглашение всех деталей подозрения не представляется возможным в связи с тем, что расследование находится только на начальной стадии. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что подобное поведение не является этичным. В Эстонии действует общественное соглашение о том, что служба в армии является обязательной. Получение частной компанией прибыли от услуги по уклонению от воинской обязанности в нынешней ситуации с безопасностью особенно цинично», − сказал Кюбарсепп.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Янно Рейнкорта, умышленная подделка документа и использование поддельного документа – это два отдельных преступления, каждое из которых карается лишением свободы сроком до трёх лет. «В данном случае целью предъявления документа, содержащего ложные данные, является по сути уклонение от воинской обязанности путём указания в регистре несоответствующих действительности данных о месте жительства», – сказал Рейнкорт.
ЦеКриПо предъявили подозрение в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности. Подозрения также предъявлены двум связанным с этой компанией физическим лицам. По изначальным данным вышеназванная услуга осуществлялась методом предоставления ложных данных и подделки документов.
Журналисты попытались связаться с Андреем Вестериненом, однако его номер телефона уже не работает, трубку настольного телефона фирмы ArmyLaw OÜ также никто не поднимает.
Очная консультация
Мы поговорили с человеком, который ища возможности «откосить» от армии, воспользовался консультацией Андрея Вестеринена. Рассказчик пожелал остаться анонимным, назовем его – Егор.
«Мне тогда было лет двадцать. Мама не хотела, чтобы я шел в армию, считала, что важнее получить хорошее образование и пойти работать, поэтому начала искать варианты», – вспоминает Егор. Он отметил, что мать нашла Андрея Вестеринена в Facebook и записала сына на консультацию.
На очной встрече Вестеринен спросил возраст Егора, чем он занимается, рассказал типичные ситуации, которые берет в работу, а также поинтересовался, проходил ли тот уже медкомиссию. «Андрей сказал, что не занимается теми, кто не был на медкомиссии, а работает с теми, кто уже годен служить, – говорит Егор. Основная идея юриста была тогда подавать апелляции на работу медицинской комиссий». По словам мужчины, процедура довольно понятная и завязана на затягивании времени. Вестеринен, как юрист, подает аппеляцию на результаты осмотра медицинской комиссии, считая, что результаты осмотра неверные и необходимо провести повторную комиссию. «По его словам, такие апелляции занимают по полгода и таким образом, если тебе лет 25 и у тебя своя жизнь, работа, то до 28 с помощью этой схемы можно откосить от армии», – вспоминает Егор.
«Он работает с несколькими конкретными кейсами, которые подходят не всем. Его варианты мне не подходили и он предложил ознакомиться со списком болезней и выбрать что-нибудь подходящее, однако ставить на себя клеймо на всю оставшуюся жизнь желания не было. В итоге, я считаю, что это были зря потраченные деньги и время», – рассказал в анонимной беседе с журналистом уклонист о полученной консультации в ArmyLaw OÜ. «Остался осадок от консультации. Он писал в социальных сетях, что 100% не пойдешь в армию, если обращаешься к нему, но это не так. Рад, что не стал с ним дальне взаимодействовать».