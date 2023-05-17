Июнь принесет деньги: Глоба предрекла финансовый взлет трем знакам Зодиака

Астролог с мировым именем Тамара Глоба предрекла трем знакам Зодиака финансовый взлет в июне 2023 года. Представители трех зодиакальных созвездий станут настоящими счастливчиками и любимцами звезд. Вселенная откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты. Специалист по звездам рассказала, что нужно делать каждому из трех знаков, чтобы денежный поток не прекратился.
Телец
Представитель земного знака стоит во главе этого списка, поскольку в июне сумеет создать финансовую подушку на долгие годы вперед. Тельцам повезет в конце весны, с этого момента представители знака должны упорно работать, чтобы денежная удача их не покинула. Также можно задобрить звезды проявлением милосердия и благотворительностью.
Весы
Представители воздушного знака смогут вырваться вперед и занять лидирующие позиции, если кардинально сменят род деятельности. Весы сумеют удержать денежную удачу в руках, если обратят внимание на духовную сторону жизни.
Скорпион
Представители водного знака столкнутся с финансовой удачей в самом начале июня. Чтобы денежный поток радовал долго, Скорпионам следует наладить отношения с близкими и отпустить старые обиды.
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