Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 мая

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть серьезные проблемы в общении. В этот день им нелегко найти общий язык с окружающими, а новые знакомства скорее утомляют, чем радуют. Поднять настроение помогут поездки; они же будут способствовать расширению кругозора и получению новых знаний. Чем бы вы ни занимались, помните, что довольствоваться скромными успехами нельзя – упорство и целеустремленность принесут впечатляющие плоды.

Возможны проблемы в личной жизни, серьезные разногласия между влюбленными. Вы склонны контролировать своего избранника, следить за каждым его шагом – едва ли это кому-то придется по вкусу. Будьте готовы к неприятным встречам, если планируете посетить увеселительное заведение.

Рак

Ракам звезды советуют отказаться от поездок: в пути вас могут подстерегать серьезные опасности. А вот дома проблем не возникнет – с делами вы справитесь легко и в любых занятиях преуспеете. Появляется возможность укрепить важные для вас отношения, восстановить полезные связи. В семье царит взаимопонимание, от общения с близкими вы получите массу удовольствия, да и романтическое свидание подарит приятные моменты.

Природное обаяние Раков сегодня едва ли останется незамеченным, на любом мероприятии вы будете в центре внимания. Вам пойдут на пользу умеренные физические нагрузки, игры с детьми, работа на свежем воздухе.

Лев