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БЕЗ ИЕВЫ ИЛЬВЕС ⟩ С кем это Тоомас Хендрик Ильвес пришел на обед в таллиннский ресторан?

Limon.ee
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Тоомас Хендрик Ильвес без Иевы Ильвес на террасе
Тоомас Хендрик Ильвес без Иевы Ильвес на террасе Фото: личный архив/lugeja foto

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пытался пообедать в помещении ресторана Kampai, руководить которым приехал мишленовский повар из Финляндии Ким Миккола, и получил отказ. Почему?

Ильвес в обычной жизни одевается с иголочки и не изменяет своему галстуку-бабочке. Так было и в понедельник, когда ровно в полдень Тоомас Хендрик в сопровождении неизвестной женщины заглянул в ресторан японской кухни Kampai в квартале Ноблесснера. К сожалению для бывшего президента, ресторан был зарезервирован для частного обеда, и Ильвес, только зайдя на порог ресторана, ушел несолоно хлебавши.

Тоомас Хендрик Ильвес и журналистка Le Figaro на пороге ресторана Kampai
Тоомас Хендрик Ильвес и журналистка Le Figaro на пороге ресторана Kampai Фото: личный архив
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