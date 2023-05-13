ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Наша девочка!» Нарвитяне собрались вместе, чтобы поддержать Алику в финале Евровидения

Алика выступит от Эстонии с песней Bridges. По жребию ей достался 12 номер в финале.

В Нарве, родном городе Алики Миловой, люди собираются на коллективный просмотр финала Евровидения. «Волноваться спокойнее вместе!» – так говорят организаторы совместного просмотра. Организаторы мероприятия уточняют, что мать Алики, Екатерина Милова, одобрила эту инициативу.

Организаторы нарвского мероприятия с теплотой называют Алику «наша девочка»: «В своих интервью Алика не раз говорила, что поддержка земляков придает ей сил и вдохновляет. Мы, в свою очередь, радуемся ее успехам и гордимся, что именно наша девочка представляет страну в Ливерпуле на международном конкурсе!