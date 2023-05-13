Для работы день хорош, для отдыха – великолепен

Этот день несет ситуации, связанные с возможностью раскрытия творческого потенциала, использованием давно полученных знаний и жизненного опыта. Предъявляйте высокие требования к себе – это необходимо для того, чтобы добиться успеха. Окружающим же прощайте ошибки и помогайте их исправить, даже если речь идет о ваших недоброжелателях: такой подход позволит положить конец давним конфликтам и затяжной «холодной войне», пишет Dvorec.
Овен
Противоречивый день. Дела, кажется, идут неплохо, но именно в тот момент, когда вы готовы вздохнуть с облегчением и порадоваться удачному решению сложной задачи, оказывается, что все не так просто. Ну что ж, придется проявить находчивость и упорство, чтобы добиться своего. Кстати, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать: с людьми, готовыми сегодня оказать вам услугу, будет очень приятно сотрудничать в дальнейшем.
Трудности финансового характера преодолимы, хотя необходимость экономить и отказываться от исполнения своих желаний вас вряд ли порадует. Вы обидчивы, остро реагируете на критику и любые замечания в свой адрес, что не лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком.
Телец
Звезды поддерживают вас в серьезных начинаниях, помогают в реализации смелых идей. Помните, что сегодня присущие вам практицизм и умение твердо стоять на ногах – это качества поистине незаменимые, и без них успеха не достичь! В вашем окружении преобладают фантазеры; слушайте их, но не воспринимайте всерьез их идеи и проекты. Деньги стоит тратить так, как именно вы считаете нужным: советы вряд ли будут уместными.
Порадует общение с родственниками, можно навести порядок в семейных делах, положить конец пустым спорам. От поездок, в особенности незапланированных, лучше отказаться. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим; в течение всего дня удастся сохранить отличное настроение.
Близнецы
Эмоциональный фон нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков, нервничать, поддаваться беспричинной тревоге. Все это создает серьезные проблемы в общении, становится причиной ссор с людьми, которые вам очень дороги. На деловых встречах также будет трудно сохранять спокойствие, и вам едва ли удастся произвести на собеседника приятное впечатление, если вы не возьмете себя в руки.
Вернуть уверенность в себе поможет решение легких проблем, сосредоточенность на делах, не требующих серьезных усилий или особых знаний. Сложные проекты лучше отложить – позже вы сможете реализовать их с большим успехом.
Рак
Негативные тенденции весьма сильны, и влияние их может сказаться на отношениях с любимым человеком. Сейчас вы не готовы к уступкам, которых требует ситуация, и потому рискуете попасть в крайне сложное положение. Не торопите события, дайте себе и своему избраннику время на размышления – к обсуждению серьезных вопросов лучше вернутся позже, тогда у вас будут все шансы принять верное решение.
День удачен для деловых контактов и проведения переговоров. Однако лучше не торопиться с заключением сделок, не брать на себя финансовых обязательств: звезды предупреждают о том, что об за опрометчивые решения, принятые сегодня, придется дорого заплатить.
Лев
Неплохой день, приятный и достаточно легкий. Правда, он не обещает огромных возможностей и не открывает перед вами заоблачных перспектив, но зато и серьезных проблем можно не опасаться. Успехи скромны, но победы вы одерживаете играючи; недоброжелатели строят коварные планы, но им не суждено воплотиться в жизнь. Появляется возможность неплохо заработать, но вознаграждение за труды заставит себя ждать.
Очень хороши отношения в семье, возможно получение приятных известий от родственников, живущих далеко. Вы прекрасно проведете свободное время, насладитесь обществом друзей и любимого человека. В поездках едва ли придется скучать.
Дева
День складывается неплохо, но реализацию наиболее смелых и честолюбивых планов лучше отложить. Довольствуйтесь теми успехами, которых можно достичь без труда, и не торопитесь вступить в неравны бой с могущественными конкурентами и неблагоприятными обстоятельствами. Возможны полезные знакомства, день подходит для проведения переговоров с деловыми партнерами и поиска могущественных союзников.
В сфере романтических отношений ситуация складывается непростая. Вам нужно руководствоваться не столько логикой и здравым смыслом, сколько собственной интуицией, если вы хотите понять подлинную причину возникших трудностей. Не вините любимого человека во всех проблемах, но и на себя не взваливайте ответственность за чужие ошибки – пора подумать о том, как можно их исправить.
Весы
Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новой оценки собственного поведения. К счастью, представители данного знака отличаются уравновешенностью – и именно поэтому им удается сохранять спокойствие и принимать верные решения.
Вероятно улучшение финансовой ситуации, возможно получение выгодных предложений. Возрастает число профессиональных обязанностей, новые дела требуют вашего внимания – увы, это влечет за собой проблемы в семье, родственники чувствуют себя забытыми. Расскажите любимому человеку о том, что вас тревожит: скрытность может быть ложно истолкована.
Скорпион
Очень хорош день с профессиональной точки зрения, есть шанс добиться успехов, о которых раньше можно было только мечтать. Однако не всегда покорение вершин дается легко; вы поступите мудро, если не будете отказываться от помощи, не отвергнете предложений о сотрудничестве. Весьма вероятно появление в вашем окружении людей, готовых предложить оригинальное решение имеющихся проблем; смелая идея наверняка будет удачно реализована.
Поездки связаны с рядом недоразумений и трудностей, вряд ли будут соответствовать вашим ожиданиям. Зато спокойный отдых в кругу близких приятен и полезен. Особенное удовольствие вы получите от общения с детьми: их непосредственность и способность радоваться мелочам заразительны.
Стрелец
Хороший день с профессиональной точки зрения, просто замечательный – с личной. Единственное, от чего звезды настоятельно рекомендуют воздержаться, это деловые контакты с сомнительными особами, заключение с ними долгосрочных сделок. Ваше финансовое положение стабильно, можно позволить себе приобретение вещей, о которых вы давно мечтали. Дамам стоит обратить особое внимание на украшение из белых металлов.
Вы не испытываете дефицита в оригинальных идеях и можете позволить себе воплотить их в жизнь немедленно, не снискав незавидной славы странного чудака. Творческий потенциал поистине огромен, возможно раскрытие талантов, которые даже для вас окажутся неожиданными.
Козерог
Вы склонны избегать общения с новыми людьми, стараетесь минимизировать контакты, замыкаетесь в себе. Такое поведение может всерьез обидеть вашего любимого человека, если вы не объясните причин своих поступков. Родственники менее требовательны, однако их забота о вашем благополучии порой будет навязчивой.
В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, позволяющая добиться серьезных успехов в работе, найти способ решения разнообразных проблем. Дел будет много, однако и об отдыхе Козерогам забывать не следует, поскольку переутомление может стать причиной недомоганий. Звезды советуют совершить небольшую поездку: смена обстановки будет вам полезна.
Водолей
Прекрасный день как для работы, так и для отдыха. Ваши идеи окружающие встречают с восхищением, предложения не остаются без внимания. Попытки недоброжелателей навредить вам, нанеся удар по вашей репутации, обречены на неудачу. На этот день можно планировать любые важные дела, переговоры, обсуждение и решение серьезных вопросов.
Звезды обещают удачу в поездках, благоприятное стечение обстоятельств, которое позволит завязать приятные и полезные знакомства. Светские развлечения поднимут вам настроение, а активный отдых пойдет на пользу здоровью. Финансовая ситуация незначительно улучшится благодаря получению денег из неожиданного источника.
Рыбы
Для работы день хорош, для отдыха – великолепен. Рыбы знают, как воспользоваться открывающимися возможностями, и не упустят своего шанса. Число ваших союзников стремительно увеличивается, каждый из них готов поделиться деньгами и идеями. Вашей способности очаровывать людей с первого взгляда можно только позавидовать, однако порой вы будете уставать от общения и нуждаться в минутах уединения и покоя.
Вероятно появление новых идей, реализация которых через некоторое время позволит вам значительно улучшить финансовое положение. Сейчас же, планируя расходы, не забывайте учитывать интересы членов семьи, иначе создадите плодотворную почву для обид и претензий.