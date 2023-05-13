Для работы день хорош, для отдыха – великолепен

Овен

Противоречивый день. Дела, кажется, идут неплохо, но именно в тот момент, когда вы готовы вздохнуть с облегчением и порадоваться удачному решению сложной задачи, оказывается, что все не так просто. Ну что ж, придется проявить находчивость и упорство, чтобы добиться своего. Кстати, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать: с людьми, готовыми сегодня оказать вам услугу, будет очень приятно сотрудничать в дальнейшем.

Трудности финансового характера преодолимы, хотя необходимость экономить и отказываться от исполнения своих желаний вас вряд ли порадует. Вы обидчивы, остро реагируете на критику и любые замечания в свой адрес, что не лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком.

Телец

Звезды поддерживают вас в серьезных начинаниях, помогают в реализации смелых идей. Помните, что сегодня присущие вам практицизм и умение твердо стоять на ногах – это качества поистине незаменимые, и без них успеха не достичь! В вашем окружении преобладают фантазеры; слушайте их, но не воспринимайте всерьез их идеи и проекты. Деньги стоит тратить так, как именно вы считаете нужным: советы вряд ли будут уместными.

Порадует общение с родственниками, можно навести порядок в семейных делах, положить конец пустым спорам. От поездок, в особенности незапланированных, лучше отказаться. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим; в течение всего дня удастся сохранить отличное настроение.

Близнецы