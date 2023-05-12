Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 мая 2023 года

Весы. События благоприятствуют Весам, а судьба может подкинуть им приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох дня – это отношения с окружающими: Весы могут случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Весы будут слишком толкаться локтями или же наоборот, их достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, Весам стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Скорпион. День Скорпиона обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Скорпиону мощный заряд позитивной энергии. Если же между Скорпионом и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: Скорпиону можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.

Стрелец. Стрелец способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Стрельца к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Стрельцу необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…