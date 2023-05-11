Мастер ногтевого сервиса разочарована заказом в известно интернет-магазине: достала аппарат из упаковки и...

Кая, которая работает мастером ногтевого сервиса в Таллинне, заказала профессиональный аппарат для маникюра в известном интернет-магазине Kaup24 за 52 евро, но когда она получила посылку, то была поражена качеством товара. «Я достала аппарат из упаковки, попыталась его включить, а он не работает!» - говорит Кая, добавляя, что она получила много сообщений о долгой доставке и она все равно оказалась разочарована товаром. «Я так долго ждала этот нерабочий аппарат».

Она сразу же связалась с фирмой, и уже на следующий день смогла вернуть аппарат в пункт выдачи. «Они вернули деньги на мой банковский счет, но вчера вечером я увидела, что Hansapost продает такой ​​же аппарат для маникюра и даже дешевле», - говорит Кая.

Аппараты для маникюра. Фото иллюстративное. Фото: Kuvatõmmis Kaup24.ee kodulehelt

Заказ в Hansapost также оказался неудачным

«Уже на следующий день мне пришло сообщение, что я могу забрать товар», - вспоминает Кая. Однако, по ее словам, Hansapost продал ее тот же аппарат, который она вернула в Kaup24. «Он не работал, и я расстроилась так же, как и в первый раз».

Кая позвонила и в Hansapost и узнала, действительно ли Hansapost и Kaup24 сотрудничают. К своему удивлению, она получила утвердительный ответ. «Это ужасная история, но вы продали мне тот же аппарат, только в упаковке другой компании», - вспоминает Кая, что сказала в разговоре с фирмой, после чего на другом конце телефона начали извиняться.

В Hansapost пообещали покупателю, что пришлет курьера, чтобы забрать нерабочий аппарат. «Когда я делала заказ, я была удивлена, что могу забрать его уже на следующий день, но упаковка мне показалась странной. Я подумала, что это тот же самый аппарат, который я вернула, потому что казалось, что меняли только полиэтиленовый пакет».