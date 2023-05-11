Кая, работающая в сфере услуг красоты, заказала необходимые ей инструменты в интернет-магазине Kaup24, но была разочарована качеством товара и была вынуждена его вернуть. «Я поискала в Интернете и обнаружила, что Hansapost также продает такие же аппараты для маникюра, поэтому сделала заказ оттуда!» - говорит она, отмечая, что когда пришла посылка, она выглядела очень странно. «Казалось, что только полиэтиленовый пакет поменяли!» Kaup24 не ответил на запрос портала Elu24 и не объяснил ситуацию в течение недели.
Мастер ногтевого сервиса разочарована заказом в известно интернет-магазине: достала аппарат из упаковки и...
Кая, которая работает мастером ногтевого сервиса в Таллинне, заказала профессиональный аппарат для маникюра в известном интернет-магазине Kaup24 за 52 евро, но когда она получила посылку, то была поражена качеством товара. «Я достала аппарат из упаковки, попыталась его включить, а он не работает!» - говорит Кая, добавляя, что она получила много сообщений о долгой доставке и она все равно оказалась разочарована товаром. «Я так долго ждала этот нерабочий аппарат».
Она сразу же связалась с фирмой, и уже на следующий день смогла вернуть аппарат в пункт выдачи. «Они вернули деньги на мой банковский счет, но вчера вечером я увидела, что Hansapost продает такой же аппарат для маникюра и даже дешевле», - говорит Кая.
Заказ в Hansapost также оказался неудачным
«Уже на следующий день мне пришло сообщение, что я могу забрать товар», - вспоминает Кая. Однако, по ее словам, Hansapost продал ее тот же аппарат, который она вернула в Kaup24. «Он не работал, и я расстроилась так же, как и в первый раз».
Кая позвонила и в Hansapost и узнала, действительно ли Hansapost и Kaup24 сотрудничают. К своему удивлению, она получила утвердительный ответ. «Это ужасная история, но вы продали мне тот же аппарат, только в упаковке другой компании», - вспоминает Кая, что сказала в разговоре с фирмой, после чего на другом конце телефона начали извиняться.
В Hansapost пообещали покупателю, что пришлет курьера, чтобы забрать нерабочий аппарат. «Когда я делала заказ, я была удивлена, что могу забрать его уже на следующий день, но упаковка мне показалась странной. Я подумала, что это тот же самый аппарат, который я вернула, потому что казалось, что меняли только полиэтиленовый пакет».
Портал Elu24 отправил запрос в Kaup24 и Hansapost в пятницу, 5 мая, но на момент публикации статьи ответа не получили. Добавим ответы фирм при первой же возможности.