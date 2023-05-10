Бентли в цветах украинского флага привлек вниманием жителей Ласнамяэ

Сине-желтый автомобиль привлекал внимание как прохожих, так и гостей ледового холла. Дети с удовольствием фотографировались на фоне машины, а мамы давали им указания, чтобы получить наиболее эффектный кадр: «Облокотись, как будто это твоя машина! Отлично!», «Вытяни ножку вперед и покажи рукой на автомобиль».