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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И БЛОГ ⟩ Финал Евровидения в Ливерпуле: Алика Милова из Эстонии отказалась общаться с прессой

Limon.ee
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Все главные новости Евровидения-2023 в Ливерпуле найдете на портале Limon.ee. Вот и настал этот день - 13 мая, мы будем вести прямую трансляцию и интерактивный блог. Начинаем в 21:00, за час до официального старта Евровидения. Алика Милова из Эстонии прошла в финал и мы будем болеть за нее всей страной! 

Комментировать конкурс в разные дни будут все сотрудники нашей редакции: Светлана Карабут, Эдгар Гергель, Виктория Соломончук, Влада Лаевалинд и Лиана Турпакова. 

Мы болеем за Эстонию, которую в этом году представляет талантливая Алика с песней Bridges. Артистка прошла в финал Евровидения.

В этом году Евровидение проходит в Ливерпуле (Великобритания), посвящено оно победе Украины в прошлом году, в этот раз страну представляет творческий дуэт - TVORCHI. 

Подключайтесь к нашей трансляции и блогу 13 мая, не пропустите самые важные новости из Ливерпуля! 

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