БЫЛО ОЧЕНЬ ВОЛНИТЕЛЬНО ⟩ Эстония это заслужила! Алика Милова из Нарвы прошла в финал Евровидения

Все главные новости Евровидения-2023 в Ливерпуле найдете на портале Limon.ee. Встречаемся в финале 13 мая, мы будем вести прямую трансляцию и интерактивный блог. Начинаем в 21:00, за час до официального старта Евровидения. Алика Милова из Эстонии прошла в финал и мы будем болеть за нее всей страной!