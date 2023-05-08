Все главные новости Евровидения-2023 в Ливерпуле найдете на портале Limon.ee. Встречаемся в финале 13 мая, мы будем вести прямую трансляцию и интерактивный блог. Начинаем в 21:00, за час до официального старта Евровидения. Алика Милова из Эстонии прошла в финал и мы будем болеть за нее всей страной!
БЫЛО ОЧЕНЬ ВОЛНИТЕЛЬНО ⟩ Эстония это заслужила! Алика Милова из Нарвы прошла в финал Евровидения
ФОТО, ВИДЕО
Комментировать конкурс в разные дни будут все сотрудники нашей редакции: Светлана Карабут, Эдгар Гергель, Виктория Соломончук, Влада Лаевалинд и Лиана Турпакова.
Мы болеем за Эстонию, которую в этом году представляет талантливая Алика с песней Bridges. Артистка прошла в финал Евровидения.
В этом году Евровидение проходит в Ливерпуле (Великобритания), посвящено оно победе Украины в прошлом году, в этот раз страну представляет творческий дуэт - TVORCHI.
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