Все главные новости Евровидения-2023 в Ливерпуле найдете на портале Limon.ee. А в дни полуфиналов конкурса - 9 и 11 мая, а также во время финала - 13 мая, мы будем вести прямые трансляции и интерактивный блог. Начинаем каждый день в 21:00, за час до официального начала Евровидения.
БОЛЕЕМ ЗА ЛУЧШИХ! ⟩ Смотрите и комментируйте первый полуфинал Евровидения вместе с командой Limon.ee уже сегодня!
Комментировать конкурс в разные дни будут все сотрудники нашей редакции: Светлана Карабут, Эдгар Гергель, Виктория Соломончук, Влада Лаевалинд и Лиана Турпакова.
Мы болеем за Эстонию, которую в этом году представляет талантливая Алика с песней Bridges. На данный момент есть вероятность того, что артистка пройдет в финал Евровидения. Наша певица выступает во втором полуфинале, 11 мая, под четвертым номером.
В этом году Евровидение проходит в Ливерпуле (Великобритания), посвящено оно победе Украины в прошлом году, в этот раз страну представляет творческий дуэт - TVORCHI.
Напомним, что с этого года меняются правила голосования на Евровидении, об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU). Отныне полуфиналы не будут судить члены профессионального жюри, а только телезрители. При этом впервые к голосованию будут допущены и те страны, представители которых в конкурсе не участвуют.
После первого полуфинала за полюбившихся артистов смогут проголосовать 15 стран-участниц, а также три страны из так называемой большой группы, которые уже автоматически в финале: Германия, Франция и Италия.
После второго полуфинала голосуют зрители 16 стран-участниц, а также Испания, Украина и Великобритания.
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