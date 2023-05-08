Врач объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Специалист подчеркнула, что кофе не рекомендуется пить на голодный желудок, так как он может усилить сокращения мышц желудочно-кишечного тракта и стимулировать выработку соляной кислоты. В свою очередь, кислота начинает разрушать слизистую оболочку желудка, что может привести к язве желудка в будущем.

Кроме того, эксперт отметила, что нельзя пить кофе непосредственно после пробуждения или перед сном. Оптимальное время для употребления этого напитка — с 9:00 до 11:00 или с 14:00 до 16:00, когда уровень кортизола (гормона стресса) в организме находится на самом низком уровне активности.