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Врач объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Limon.ee
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Женщина пьет кофе. Иллюстративное фото
Женщина пьет кофе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Врач рассказала, когда стоит пить кофе, чтобы насладиться его бодрящим эффектом, не нарушив при этом здоровье организма, пишет «Рамблер».

Специалист подчеркнула, что кофе не рекомендуется пить на голодный желудок, так как он может усилить сокращения мышц желудочно-кишечного тракта и стимулировать выработку соляной кислоты. В свою очередь, кислота начинает разрушать слизистую оболочку желудка, что может привести к язве желудка в будущем.

Кроме того, эксперт отметила, что нельзя пить кофе непосредственно после пробуждения или перед сном. Оптимальное время для употребления этого напитка — с 9:00 до 11:00 или с 14:00 до 16:00, когда уровень кортизола (гормона стресса) в организме находится на самом низком уровне активности.

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