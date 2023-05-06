Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года

Начинается вторая неделя мая. Астрологи рассказали, какой она будет, а также как на нас с вами и на нашу удачу могут повлиять ночные светила. Старайтесь следовать простейшим рекомендациям, чтобы избежать попадания в непростые ситуации, пишет Dailyhoro.
Эта неделя пройдет под эгидой очень сильной Венеры в Раке. Это означает, что мы с вами будет полны энергии и жизненных сил для того, чтобы работать, любить, мечтать, заниматься делами, развлекаться и так далее. Это то самое время, когда нельзя упускать моменты счастья. Жизнь многих из нас изменится к лучшему.
Овен
Овны, скорее всего смогут очень быстро понять, что они запутались, либо понять, что они на правильном жизненном пути. В любом случае на них снизойдет некое озарение, благодаря котором они достаточно быстро смогут понять, как и куда им нужно двигаться по жизни дальше. Эту неделю можно назвать неким перевалочным пунктом. Овны смогут собраться с мыслями, набраться терпения и понять, какие у них есть слабости. Не исключено, что в эти семь дней они встретят нужных людей, которые смогут вдохновить их на яркие и очень важные поступки, сделают их смелее, ответственнее и мудрее в будущем.
Телец
Тельцам нужно опасаться общения с токсичными людьми и энерговампирами. Это основное правило успеха, так как Венера будет давать им массу сил, охоту на которые могут открыть люди данного типа. Сейчас лучше полагаться только на надежных и проверенных временем людей. Тельцы станут более расторопными, начнут тонко чувствовать окружающую их энергетику. Их шестое чувство начнет работать более эффективно. Это поможет им принимать важные решения намного быстрее. Это замечательное время для спорта, путешествий, прогулок, поисков нового смысла жизни.
Близнецы
Близнецам стоит переключиться с хаоса на политику умеренности. Всё хорошо, если это хорошо в меру. Несмотря на то, что Венера будет давать некоторую энергию, потратить ее впустую может практически каждый, особенно человек данного Знака Зодиака. Настало время сделать что-то значимое - для семьи, для друзей, для самих себя. Важно помнить, что оправдания отравляют жизнь, поэтому сейчас просто взять и сделать то, что требует Вселенная. Близнецы смогут побороть самих себя, благодаря чему обретут огромное количество сил и энергии для будущих свершений, а также повысят самооценку.
Рак
Ракам на этой неделе их покровитель в лице Венеры поможет исправить ошибки прошлого, а также наладить домашнюю атмосферу. Можно просить прощения за свои проступки, а также прощать других людей. Если прошлая неделя была временем метаний и тревог, то период с 8 по 14 мая можно назвать периодом искупления, очищения и получения от Вселенной самых нужных благ. Венера постарается помочь Ракам в исполнении их желаний. Самое главное сейчас - не гневить судьбу за прошлые неурядицы. Возможно, они были задуманы мирозданием.
Лев
Во Львах с самого начала недели будет преобладать энергия высоких вибраций. Это будет время новых побед и новых возможностей. Этим людям нужно открыть глаза и устремить свой взор в будущее, а также отделить важное от напускного. Пришла пора расставить приоритеты, начав действовать. Можно смело планировать дела на будущее, заниматься домашними заботами, флиртовать, общаться с людьми. Главное сейчас - заканчивать любые начатые дела. Эта неделя прекрасно подходит для романтического отдыха или отдыха в уединении. Нужно прислушиваться к своему сердцу, чтобы понять, чего оно желает.
Дева
Девам стоит помнить одну простую истину относительно этой недели и ночных светил, управляющих ею: удача не улыбается дважды. Если представится какая-то хорошая возможность для того, чтобы преуспеть в делах, работе или амурных делах, нужно ею воспользоваться. Нужно побороть страх и неуверенность, а также абстрагироваться от мнения и мыслей окружающих людей, ведь среди них может быть много врагов и недоброжелателей. Люди этого Знака могут внезапно потерять интерес к тому, что любят, но лучше не делать поспешных выводов.
Весы
Весам на этой неделе, вероятно, придется много спорить, но убеждать людей в своей правоте им станет куда проще, ведь на их стороне сильная Венера. Главный запрет этого благоприятного периода касается планов на будущее. Не стоит никому о них рассказывать. Рассуждая о планах во всеуслышание, Весы могут накликать на себя проблемы. Планеты сделают представителей данного Воздушного Знака более разговорчивыми и открытыми, что нельзя назвать плохими чертами, но со словами стоит быть осторожнее, ведь всегда можно сболтнуть лишнего. Сейчас это абсолютно не приемлемо.
Скорпион
Скорпионам нужно остерегаться на этой неделе людей с негативной энергетикой, но плюс состоит в том, что представители данного Знака смогут гораздо легче распознавать таких людей. Если не абстрагироваться от общения с неприятными людьми, Скорпионов может одолеть внутреннее беспокойство. По этой причине астрологи советуют людям данного Знака как можно чаще общаться с теми, кто в них верит и в целом является оптимистом по жизни. Так Скорпионы обезопасят себя от проблем.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе ночные светила помогут очистить чакры, стать сильнее ментально и обрести веру в лучшее. Темные времена и черная полоса уже закончились, поэтому первый шаг на пути к счастливому будущему - это осознание данного факта. Астрологи сообщают, что на этой неделе Стрельцы смогут одержать самую важную. Победу из всех возможных - победить самих себя и свои страхи. Многие представители этого Огненного Знака смогут исправить свое «тоннельное зрение», при котором они видят лишь узкий диапазон возможностей и событий. Их взгляд станет шире. Вместе с тем придет сила и мудрость.
Козерог
Козерогам Венера поможет решении кармические задачи, улучшит настроение и повысит умение противостоять негативу. Пришло время браться за самые сложные дела, искать вдохновение, знакомиться с людьми. На неделе с 8 по 14 мая Козерогам понадобится умение находить баланс между работой и отдыхом. Можно, конечно, уйти с головой в дела, но тогда не получится как следует насладиться благоприятной аурой этой недели. С другой стороны, лень и полное бездействие сейчас тоже не приветствуются, ведь под лежачий камень вода не течет. Нужно работать для достижения успеха.
Водолей
Взаимодействовать с людьми Водолеям станет чуть проще, несмотря на ретро-Меркурий. Это значит, что можно попробовать наладить общение и отношения с коллегами, друзьями, а также найти новых товарищей и соратников. Всем, кто сможет не поддаться искушениям, удастся стать счастливее. Таким Водолеям не о чем будет жалеть, поэтому они станут куда более живыми, оптимистичными и готовыми дарить радость другим.
Рыбы
Рыбам ночные светила в этот период времени помогут найти свое предназначение. Многие представители данного Знака смогут понять, зачем они живут, как могут помочь окружающим и заработать много денег. Главное условие счастья - настойчивость, стремление сделать жизнь других людей лучше, а также желание просто получать удовольствие от происходящего, ведь важен сам процесс, а не цель. Также Венера поможет Рыбам научиться забывать обиды. Это крайне важный навык. Без которого достижение счастья будет попросту невозможным.