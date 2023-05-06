Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2023 года

Близнецы

Близнецам стоит переключиться с хаоса на политику умеренности. Всё хорошо, если это хорошо в меру. Несмотря на то, что Венера будет давать некоторую энергию, потратить ее впустую может практически каждый, особенно человек данного Знака Зодиака. Настало время сделать что-то значимое - для семьи, для друзей, для самих себя. Важно помнить, что оправдания отравляют жизнь, поэтому сейчас просто взять и сделать то, что требует Вселенная. Близнецы смогут побороть самих себя, благодаря чему обретут огромное количество сил и энергии для будущих свершений, а также повысят самооценку.

Рак

Ракам на этой неделе их покровитель в лице Венеры поможет исправить ошибки прошлого, а также наладить домашнюю атмосферу. Можно просить прощения за свои проступки, а также прощать других людей. Если прошлая неделя была временем метаний и тревог, то период с 8 по 14 мая можно назвать периодом искупления, очищения и получения от Вселенной самых нужных благ. Венера постарается помочь Ракам в исполнении их желаний. Самое главное сейчас - не гневить судьбу за прошлые неурядицы. Возможно, они были задуманы мирозданием.

Лев