КЛИП ⟩ Алика Милова призналась, для кого написала новую песню

«Я была одна и хотела сделать особенный подарок на день рождения для кого-то очень особенного. Песню. Я наклонилась, чтобы поднять что-то с пола, и случайно нажала на ноту на второй октаве пианино. Вся мелодия ожила в моей голове, и в этот момент песня была написана», - рассказала Алика об истории создания новой песни.

Она добавила, что видеоклип был снят в тот день, когда она удивила своей песней близкого ейо человека.

Песня была спродюсирована Гевином Нигласом, а Фредерик Кюютс сыграл на гитаре.





«Я счастлива, что могу любить и быть любимой», - заключила певица. Кто этот особенный человек, редакции Elu24 выяснить не удалось.