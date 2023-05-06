Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 мая 2023 года

Овен

Не стоит торопить события и «бежать впереди паровоза». Не исключено, что кто-то может сознательно чинить вам препятствия на пути, однако в прямое противостояние с таким человеком лучше не идти.

Телец

Звёзды не советуют разводить слишком активную деятельность. Главная задача на сегодня - избегать конфликтов и меньше говорить о своих делах.

Близнецы

Близнецам важно не распылять своё внимание на множество дел. Гораздо лучшего результата можно достигнуть, если сосредоточиться на чём-то конкретном. Подходящее время для бытовых и семейных вопросов.

Рак

Сегодня вам сложно сидеть без дела, поэтому смело начинайте важные дела и проекты. Не бойтесь экспериментировать, но только в разумных пределах.

Лев

Подходящий день для постройки и определения планов на перспективу. Однако в отношениях со второй половинкой серьёзных разговоров лучше не затевать.

Дева

Некоторые стечения обстоятельств сегодня дадут возможность пересмотреть отношения с некоторыми людьми из вашего ближайшего окружения. Действуйте уверенно, но опираясь на интуицию.

Весы

Некоторые вещи Весам сегодня будут не нравиться, однако менять их сегодня не стоит. Постарайтесь набраться терпения и принять их такими, какие они есть на данный момент.

Скорпион

Астрологи не исключают возникновения затруднений и проблем в делах. К сожалению, на некоторые из них вы повлиять не в силах. Главное – не нервничать из-за них.

Стрелец

От представителей знака Зодиака сегодня потребуется умение действовать по обстоятельствам. Некоторые могут быть подвержены расточительству.

Козерог

Вероятны трудности в выстраивании взаимоотношений с окружающими. Вам важно, чтобы вас поняли, однако достичь этого сегодня будет не просто.

Водолей

Постарайтесь не реагировать чересчур резко на поступающие замечания. Важно сохранять спокойствие.

Рыбы