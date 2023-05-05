Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 мая

День не будет ни слишком удачным, ни легким. Высока вероятность возвращения старых проблем как профессионального, так и личного характера. Неверные выводы, ложная оценка имеющегося опыта породят колоссальную путаницу и станут причиной новых недоразумений. Возможны значительные расходы. Людям, стремящимся к новым знакомством и романтическим отношениям, следует помнить, что сегодня существует опасность встречи с корыстными особами, скрывающими за маской скромного обаяния собственную алчность, пишет Дворец.
Возможны серьезные разногласия между влюбленными, особенно трудно придется тем, кто запланировал на этот день деловую или развлекательную поездку. Приходится пересматривать приоритеты и вносить изменения в отношения с близкими людьми, а это никогда не бывает просто.
Овен
Овны склонны переоценивать свои возможности, надеяться, что в этот день им удастся не только плодотворно поработать, но и отлично повеселиться. Увы, чрезмерные нагрузки могут нанести ущерб вашему здоровью, а необходимость менять планы в последний момент едва ли улучшит настроение. Влияние позитивных тенденций сказывается на отношениях с влиятельными особами и людьми старшего возраста: вы производите благоприятное впечатление и извлекаете определенную пользу из общения.
Это отличный день для приема гостей и общения со старыми знакомыми. Романтически настроенным представителям знака не стоит переоценивать силу своего обаяния – есть риск попасть в неловкую ситуацию.
Телец
Крайне неудачный день для переезда, начала ремонта, приобретения мебели и бытовой техники. Тельцы, работающие со сложным электронным оборудованием, должны быть предельно осторожны – возможны поломки приборов, производственные травмы. Профессиональные перспективы не слишком хороши, однако преодолеть трудности удастся благодаря помощи проверенных людей.
Трудно поладить с любимым человеком, если сложнее – вызвать интерес у того, кто вам симпатичен. Не рассчитывайте на то, что проблемы в вашей личной жизни можно решить одним махом: опрометчивые поступки лишь породят новые трудности. Интуиция – лучший советчик в делах, касающихся семьи и дома.
Близнецы
У Близнецов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу: день складывается вполне благоприятно. Можно решить сложные деловые вопросы или удачно реализовать проекты, которые оказались не под силу другим. Однако помните, что привлекать внимание к своим достижениям нежелательно; не стоит также участвовать в интригах и вообще совершать любые поступки, в которых вы бы предпочли не признаваться окружающим.
Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которой располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам не заслуживающими внимания, но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.
Рак
Противоречивый день. Прислушивайтесь к советам старших родственников и следуйте рекомендациям влиятельных людей, если хотите избежать неприятностей. Сейчас не самый благоприятный момент для того, чтобы вести масштабные боевые действия против недоброжелателей или вступать в конфликты с сильными мира сего. На работе уместны усердие и ответственность, инициатива же наказуема.
Сложны отношения с любимым человеком; сейчас вам стоило бы разобраться в своих чувствах и желаниях, но обстоятельства, кажется, не позволяют этого сделать. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поддержите свой организм витаминами и полезными продуктами.
Лев
Нежелательно в этот день отправляться в поездки, и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Помните, что вдали от дома вас могут подстерегать неприятности и опасности, а разлука с членами семьи станет причиной серьезных осложнений в отношениях. Взаимопонимание с любимым человеком практически отсутствует. Вы склонны капризничать, в надежде привлечь к себе внимание, но приводит эта тактика лишь к новым осложнениям.
Успехи в работе весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей, некоторым Львам придется даже отказаться от запланированных развлечений.
Дева
День очень хорош с финансовой точки зрения. Возможно получение денег, не исключены удачные покупки и инвестиции. Перед молодыми представителями знака откроются новые профессиональные возможности, Девы зрелого возраста укрепят свой авторитет и обзаведутся полезными связями. Вероятно решение многих проблем, которые в течение долгого времени беспокоили вас и ваших сослуживцев.
Кажется невозможным наладить отношения с родственниками: поводы для ссор возникают постоянно, конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями, постарайтесь решить бытовые проблемы – уют в доме способствует взаимопониманию.
Весы
Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Вы не склонны предаваться мечтам и впустую тратить время, а также доверять другим людям решение важных для вас вопросов. Разногласия с коллегами и руководством могут быть весьма серьезными, однако все дискуссии будут носить конструктивный характер и даже в острых спорах вы не допустите перехода на личности.
Неплохой день для общения, однако следует помнить, что посещение многолюдных собраний вам сегодня противопоказано. В компании близких людей можно прекрасно провести время, приобретя заодно полезные знания и навыки. Беседа с любимым человеком натолкнет вас на интересные мысли, поможет сделать верные выводы.
Скорпион
Можно рассчитывать на профессиональные успехи, однако следует быть готовым к тому, что руководство оценит ваши достижения весьма скептически. Изменить ситуацию удастся лишь тем, кто проявит поистине выдающееся упорство и редкое трудолюбие. Однако подумайте о том, стоит ли тратить силы, доказывая свое превосходство над окружающими, если реальных конкурентов у вас просто нет.
Это не лучший день для решения семейных вопросов и обсуждения с родственниками планов на будущее. Сегодня любая мелочь может вызвать разногласие. Кроме того, вы слишком чувствительны к чужим настроениям, что способствует росту нервного напряжения – не исключен эмоциональный срыв.
Стрелец
Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Вы готовы к тому, что важные решения придется принимать самостоятельно, а в сложной ситуации никто не даст вам совета, как следует поступить. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.
Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.
Козерог
Неплохой день, обещающий успех всем, кто занят решением практических задач и не склонен витать в облаках. Появляется возможность скорректировать отношения с коллегами и деловыми партнерами, расставить акценты так, как вы считаете нужным, а в некоторых случаях – и занять лидирующую позицию, диктовать свои условия. Не будут напрасными приложенные усилия, финансовая ситуация незначительно изменится к лучшему.
Гармонии в личных отношениях может помешать ваша излишняя мнительность, нежелание доверять даже самым близким людям. Постарайтесь в этот день не решать серьезных вопросов, сосредоточьтесь на том, чтобы хорошо отдохнуть и получить приятные эмоции.
Водолей
Очень удачный день для делового общения, проведения переговоров. Воспользуйтесь благоприятным моментом для того, чтобы обсудить свои идеи с влиятельными особами, защитить интересы людей, которые вам небезразличны. Профессиональные задачи решайте без спешки, не позволяя себе действовать автоматически: любое дело требует творческого подхода!
В общении тоже не следует слепо придерживаться общепринятых правил. Вы – яркая личность, и это наверняка будет замечено новыми знакомыми. Есть шанс совершенно покорить человека, который вам симпатичен, однако помните, что торопить развитие событий нежелательно.
Рыбы
Есть шанс неплохо провести время в приятном обществе, обзавестись полезными связями и получить поддержку влиятельных людей. Разумеется, для этого придется приложить некоторые усилия, но ваше обаяние – это залог успеха. Особенно сложные проблемы решать сегодня не стоит: вы склонны руководствоваться эмоциями, а не здравым смыслом, что далеко не всегда идет на пользу делу.
Весьма вероятны романтические знакомства, новые увлечения; не исключено и зарождение подлинного чувства. Однако вы слишком доверчивы. Прислушайтесь к советам родственников и старших друзей, желающих уберечь вас от напрасных знакомств и порочащих связей.