Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 мая

Близнецы

У Близнецов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу: день складывается вполне благоприятно. Можно решить сложные деловые вопросы или удачно реализовать проекты, которые оказались не под силу другим. Однако помните, что привлекать внимание к своим достижениям нежелательно; не стоит также участвовать в интригах и вообще совершать любые поступки, в которых вы бы предпочли не признаваться окружающим.

Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которой располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам не заслуживающими внимания, но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.

Рак

Противоречивый день. Прислушивайтесь к советам старших родственников и следуйте рекомендациям влиятельных людей, если хотите избежать неприятностей. Сейчас не самый благоприятный момент для того, чтобы вести масштабные боевые действия против недоброжелателей или вступать в конфликты с сильными мира сего. На работе уместны усердие и ответственность, инициатива же наказуема.

Сложны отношения с любимым человеком; сейчас вам стоило бы разобраться в своих чувствах и желаниях, но обстоятельства, кажется, не позволяют этого сделать. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поддержите свой организм витаминами и полезными продуктами.

Лев