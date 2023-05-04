ГОРОСКОП НА 4 МАЯ ⟩ Некоторым знакам Зодиака день принесет немало проблем и испытаний: держитесь!

Спокойствие и душевный комфорт воцаряются в семье, да и всюду, где вы появляетесь, у людей поднимается настроение. Однако вы не столь веселы, как хотите казаться, и порой тревожитесь по пустякам и предаетесь мрачным размышлениям. Не бойтесь рассказать друзьям о том, что вас беспокоит.

Рак

Вероятны серьезные проблемы в работе, о реализации важных проектов и воплощении в жизнь амбициозных планов лучше забыть. Возможны трудности в общении с коллегами, серьезные разногласия с руководством. Постарайтесь сохранять хотя бы внешнее спокойствие и тщательно проверяйте все расчеты. Особая осторожность необходима в работе с документами.

Личные отношения вполне гармоничны, однако порой внимание близких людей будет казаться вам чрезмерным, а забота – утомлять. Жизненный тонус снижен, возможно обострение хронических заболеваний. Не злоупотребляйте спиртными напитками, будьте внимательны к своему рациону.

Лев

День подходит для реализации хорошо продуманных планов. Помните, что сегодня интуиция может вас подвести, а появляющиеся идеи вряд ли окажутся действительно удачными. Сосредоточьтесь на решении практических вопросов, не позволяйте втягивать себя в дискуссии на отвлеченные темы. Конфликты с коллегами и друзьями могут возникать из-за пустяков, но и примирение не заставит себя ждать.