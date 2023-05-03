Ученые выяснили, что происходит с душой после смерти – это заставит испугаться каждого

Все это время и философы, и ученые пытались понять - что происходит с нами в момент смерти и куда уходят души после ее наступления. Ученым из инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка наконец-то удалось найти ответ на последний вопрос.

В ходе экспериментов астрофизики выяснили, что человеческие души уходят вдаль, но никогда не умирают. Им удалось обнаружить в ближнем космосе следы электромагнитной жизни.

Малопонятные современной земной науке, но уже подтвержденные высокоточными космическими приборами излучения электромагнитной жизни в космосе имеют несколько названий: эльфы, тайгеры, голубые джеты, спрайты. Наблюдаются эти явления на высоте от 50 до 100 километров.

По словам ученых, со стороны эти явления напоминают огромные вспышки причудливых молний, но без туч. Их длина превышает несколько десятков километров. При вспышках на тысячные доли секунды они принимают причудливые формы.

Исследователи убеждены, что это явление вполне может быть душами умерших людей, но точных доказательств у них нет. Ведь пока наука не дошла до того этапа, когда можно будет не только предусматривать смерть, но и наблюдать за отделившейся душой.