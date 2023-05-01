Финны предупреждают своих соотечественников: избегайте этих слов при посещении Эстонии

Эстонский и финский языки в некоторых случаях могут насмехаться над нами: два, казалось бы, одинаковых слова могут означать две совершенно разные вещи. Одно финское издание составило забавный список слов со значениями, которые следует знать при посещении Эстонии.
Портал Iltalehti опубликовал забавный список слов на эстонском и финском языках, которые пишутся одинаково, но означают совершенно разные вещи на обоих языках.
Несмотря на то что эстонский и финский языки являются родственными, вы все равно можете оказаться в смешной или неловкой ситуации - слово пишется одинаково на обоих языках, но его значение приводит вас к совершенно разным вещам.
Для финнов pulmad (свадьба) с твердым т - pulmat символизирует неприятности, для нас "свадьба" - это прекрасное событие. Если финн хвалит дешевый товар в нашем супермаркете и называет его halvaks, то есть "плохим", для нас это выглядит как грубость - как наш товар может быть таким плохим? На самом деле, финн хочет похвалить нас - ведь в Эстонии все еще так дешево.
Elu24 подобрал несколько финских и эстонских слов-загадок, которые в каждом языке означают совершенно разные вещи.
С финского на эстонский
Мы выбрали для перевода следующие финские слова: veski, hallitus, kalju, linna, kassi, то есть мельница, плесень, скала, замок, кошка.
Для финнов в этих словах нет ничего странного, они знают, что они означают, и не используют их по ошибке. Однако эстонцам эти слова могут показаться забавными и запутанными.
Когда эстонцы говорят о мельнице в Финляндии, они должны помнить, что для их скандинавских соседей это слово символизирует туалет. В случае с плесенью речь идет не о плесени на хлебе, а о правительстве. Вы не можете просто забраться на вершину скалы, потому что это скала, и не каждый может поехать в город - там есть люди, которые находятся "за шведским занавесом", другими словами, это тюрьма. Когда вы идете в продуктовый магазин, эстонцам, конечно, не предлагают котенка к товару, когда финны говорят о кошках, то имеют в виду просто пластиковый пакет.
Мы также перечислили примеры эстонских слов, которые легко неверно интерпретировать на основе финских. Образцы содержат только часть загадочных слов, но один только этот пример показывает, что сходство звучания может легко ввести в заблуждение.
Слова-головоломки
финское слово и значение на эстонском языке
жить - быть расположенным
правительство - форма
напрасно тратить - выполнять
халат - мужская шапка
пакет - кошачий
лысый - камень
соревнование - шум
шлем - женская шляпа
замок - город
приют - дом
Пори - кура, помойка
карцер - киоск, будка
сахар - кровать
чума - короткий
оплакивать - умереть
коттедж - комната
Мельница - мясорубка
Еще слова-головоломки
Эстонское слово значение на финском языке
аби (как финский тесть) - помощь
хакер - бойкий
пистолет - кровать
красивый - красивый
репа - швед
очень жаль - вред
украшен - очистить
каждый - орел
тело - комнаты
пахта - молоко
сумка - нож
фрукты - фрукты
книги - книга
раздетый - сгребли
специальный - мудрый
вино - маленькая колбаса
Ой - тесть
мама - свекровь