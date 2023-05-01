СКАНДАЛ ⟩ В Италии установили статую «слишком сексапильной» русалки

На главной площади рыбацкой деревушки в Апулии на юге Италии установили статую русалки. Еще до официального открытия памятник высмеяли в местных социальных сетях.
Статую изваяли студенты художественной школы Луиджи Россо в Монополи. И известные итальянцы выразили недоумение по поводу того, насколько сексапильной молодежь представляет русалкку.
«Похоже на русалку с силиконовой грудью и прежде всего огромной задницей, никогда ранее не виданной у русалки. По крайней мере, я таких русалок не знаю. Меня очень позабавила эта статуя», - высказалась актриса Тициана Скьяварелли.
Директор художественной школы Адольфо Марчиано защитил своих учеников и их провокационную статую. По его словам, это реалистичное представление о женском теле.
«Вы видите рекламу с очень худыми моделями, но русалка - это дань уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно в нашей стране. Было бы очень плохо, если бы мы показывали худую женщину. Наши студенты-скульпторы заслуживают похвалы, а не критики», - сказал Марчиано.
🧜♀️ The unveiling of a new mermaid statue in Monopoli, Puglia, has caused a stir due to its voluptuous curves.— TVP World (@TVPWorld_com) April 29, 2023