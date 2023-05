Лийна, которая подумывала о самоубийстве в 15 лет: нужно пережить этот момент

Hiljuti raputas Liina elu miski, mis tõi vanad mõtted, tunded ja nende tõttu minevikus kogetu uuesti pinnale. Ja see on üks põhjustest, miks Liina oma lugu jagab. «See on teema, mis on mulle alati väga oluline olnud, ja kui see, mis ma räägin, aitaks ühte inimest, muudaks kasvõi ühe inimese meelt, oleksin ma juba tohutult õnnelik.»