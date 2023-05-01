Ученица Славы Зайцева эстонский дизанер Диана Денисова: он был очень располагающий к себе человек

«Вячеслав Михайлович... Я не буду говорить о нем как о дизайнере и модельере, все знают, насколько гениальным он был. Если бы он творил сейчас, то был бы одним из. А ведь он смог стать великим еще в Советском Союзе. В СССР он смог стать «Красным Диором». Это вообще уникальное явление в истории России, в истории советской моды и мировой моды вообще.