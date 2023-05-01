Эстонский дизайнер Диана Денисова училась в Лаборатории моды Славы Зайцева. «Дизайнеров в России много, а кутюрье только Зайцев», - так всегда говорит Денисова о своем учителе, которого считает уникальным и великим не только в творчестве, но и в жизни. Сегодня ученица Славы Зайцева рассказывает, каким она запомнит великого модельера.
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Ученица Славы Зайцева эстонский дизанер Диана Денисова: он был очень располагающий к себе человек
«Вячеслав Михайлович... Я не буду говорить о нем как о дизайнере и модельере, все знают, насколько гениальным он был. Если бы он творил сейчас, то был бы одним из. А ведь он смог стать великим еще в Советском Союзе. В СССР он смог стать «Красным Диором». Это вообще уникальное явление в истории России, в истории советской моды и мировой моды вообще.
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