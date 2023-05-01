Гороскоп на 1 мая 2023 года для всех Знаков Зодиака

Рак. Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Рака ущерб, звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Лев. Во Льве проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо Лев будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки способны радовать Льва долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.