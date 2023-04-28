Волчья лапа на столе, бубен и гипнотическое пение: в пятницу вечером в студию Limon LIVE пожаловал настоящий шаман, а в миру – Дмитрий, один из тех судовых охранников, которые несколько лет назад попали в индийскую тюрьму. Вся Эстония следила за этой историей и переживала за своих сограждан. А Дмитрий даром времени не терял, именно там он обучился шаманским практикам. Говорит, что в Индии у него даже родилась шутка, что вхождение в шаманский транс может быть приравнено к побегу.
LIMON LIVE ⟩ Танцы с бубном и никакого мошенничества. Жители Эстонии всё чаще обращаются к шаману с интимной проблемой
В обычной жизни Дмитрия вы не узнаете. Он ничем не выделяется из толпы, привычно спешит на свою работу. О ней мы рассказывать в нашем выпуске не будем, ведь к нам в студию пришел совсем другой, и даже не человек! Знакомьтесь: шаман Тимир Камм!
ВНИМАНИЕ! В студии Limon LIVE был проведен настоящий шаманский ритуал или камлание, сопровождающийся протяжными звуками и ударами в бубен.
Наш герой с юношеских лет интересовался всевозможной эзотерикой, позже этот интерес пропал, но проснулся в Индии, где по воле судьбы он стал пленником на целых четыре года.
«Так сложились обстоятельства непреодолимой силы, – говорит про свое обращение в шамана Тимир Камм. – В какой-то момент произошло озарение и понимание того, что по-другому быть и не может».
Про свое обращение в шамана Дмитрий говорит с юмором. «Здесь очень важно не терять тонкую грань баланса. Несмотря на атрибутику, на костюм, нужно относиться к этому с некой долей скептицизма и иронии. И я так же к этому отношусь. Нельзя в это полностью погрузиться, таких у нас, к сожалению, в стационаре наблюдается очень много», – говорит Тимир. Именно поэтому он старается сохранять критичность мышления. Самоирония, по его мнению, в шаманстве крайне важна.
В студии Limon LIVE шаман раскрыл секреты своего одеяния. Оказывается, колокольчики на халате отпугивают отрицательную энергию. Перья на головном уборе – словно антенны, помогают усилить энергетические потоки извне. Цветные ленты на халате вовсе не для красоты.
«Каждая из них – домик для определенного духа. Шаман после посвящения получает право нашивать их на свой костюм», – рассказывает Тимир.
Злые или добрые духи живут в шаманском халате Тимира? Ни те, ни другие! Шаман объясняет, что в его традиции никого не делят на хороших и плохих, злых или добрых. «Мы подходим к миру, окружающему нас, с позиции открытого сердца, с позиции принятия. Только сам человек в определенных жизненных обстоятельствах окрашивает это так, как ему хочется», – объясняет Тимир Камм.
Волчья лапа на столе – атрибут, пугающий защитников животных. Ведущие Limon LIVE тоже поглядывают на нее настороженно. На самом деле, лапа – важный инструмент в ритуалах. Тимир Камм использует именно лапу волка, потому что сам он принадлежит к крупному шаманскому сообществу Spirit of Wolf (Дух волка).
«Лапа используется для снятия духов болезни с человека, – говорит Тимир Камм, а потом с юмором добавляет:
«Этой лапой мы болезни из человека выковыриваем. Ну не рукой же их брать! Даже в больницах медперсонал в перчатках работает. И нам тоже не хотелось бы всякую гадость голыми руками хватать».
Тимир Камм рассказывает, что в Эстонии очень много шаманов и людей, которые подобными практиками интересуются. Каждое лето проходят целые фестивали. Сам Тимир проводит камлания каждое новолуние и полнолуние: «В Эстонии это популярно. Очень много людей занимается подобными практиками. Например, в июле будет большой фестиваль шаманских дней. Если туда приедете, то сами увидите, как много будет там людей».
На вопрос, сколько всего шаманов в Эстонии, Тимир Камм затрудняется ответить.
«Раньше по поверьям считалось, что на каждом хуторе по два бубна висит. Ну очень много в Эстонии их, это точно!»
О своих сверхъестественных способностях Тимир Камм говорит скромно. «За последний год есть три подтверждения. Люди, которые приходили на мои камлания, смогли завести детей. Я говорю про пары, которые долго лечились и в течение десяти лет не могли обзавестись потомством». Дело рук ли это шамана, высших сил или что-то еще – пусть каждый решает сам. Но люди с благодарностью звонят Тимиру и сообщают такие радостные новости.
«Конечно, чаще всего ко мне обращаются с какими-то проблемами. Если что-то серьезно болит, лучше сначала сходить к врачу и сдать анализы», – говорит Тимир Камм, он подчеркивает, что он одновременно и за традиционную медицину, и за альтернативные методы лечения.
Когда же обращаться к шаману?
«Есть такие болезни, которые прогрессируют у человека давно, и он не видит другого выхода. Ему скорее больше нужна некая психологическая помощь и поддержка в этом состоянии. Если он расположен к такому виду терапии, то очень часто наступает положительный эффект», – говорит Тимир Камм.
Шаманы проводят не только оздоровительные ритаулы, но и, например, на привлечение материального достатка.
Для ведущих Limon LIVE, на радость операторам и вам, дорогие зрители, шаман Тимур Камм провел таинственный ритуал «Открытие дорог». Смотрите скорее, как это было!