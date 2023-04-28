КАСТА ЗДЕСЬ! ⟩ Вечером концерт, днем – пробежка: участники популярной группы приехали в Таллинн

В пятницу вечером, 28 апреля, группа «Каста» даст концерт в Таллинне. Поклонники так долго ждали этого события, ведь в последний раз рэперы выступали в нашей столице пять лет назад.
Группа исполнит свои главные хиты, которых скопилось немало за более чем 20-летнюю историю коллектива.
Участники коллектива, после недавних трагических событий, проживают вне России, но продолжают давать аншлаговые концерты везде, где готовы их услышать. В Таллинн известная четверка съехалась из разных странах. Например, Хамиль прилетел в Таллинн из Порту, кто-то из участников прибыл в Эстонию с жаркого Кипра.
Участники коллектива уже в Таллинне и готовятся к концерту. Хамиль показал, как здорово его встретила эстонская столица.
А вот Влади уже успел сделать пробежку по эстонской столице.