КАСТА ЗДЕСЬ! ⟩ Вечером концерт, днем – пробежка: участники популярной группы приехали в Таллинн

Группа исполнит свои главные хиты, которых скопилось немало за более чем 20-летнюю историю коллектива.

Участники коллектива, после недавних трагических событий, проживают вне России, но продолжают давать аншлаговые концерты везде, где готовы их услышать. В Таллинн известная четверка съехалась из разных странах. Например, Хамиль прилетел в Таллинн из Порту, кто-то из участников прибыл в Эстонию с жаркого Кипра.

Участники коллектива уже в Таллинне и готовятся к концерту. Хамиль показал, как здорово его встретила эстонская столица.

Фото: limon.ee