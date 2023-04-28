Деньги польются рекой: Глоба назвала знак Зодиака, который сменит работу и удивит успехом всех

Однако вскоре все неприятности отойдут на второй план, отношения с коллективом наладятся и откроются новые перспективы для карьерного роста.

Одни Раки неожиданно раскроются на старом рабочем месте, и их карьера пойдет в гору. Другие представители зодиакальной системы сменят профессиональную деятельность и начнут свой трудовой путь с нуля, благодаря чему получат свежее дыхание и жажду перспектив. В любом случае звезды сулят Ракам успех в карьере и высокий заработок, о котором они давно мечтали.