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Деньги польются рекой: Глоба назвала знак Зодиака, который сменит работу и удивит успехом всех

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба дала хороший гороскоп Ракам. Сейчас они могут испытывать некоторые затруднения на работе.

Однако вскоре все неприятности отойдут на второй план, отношения с коллективом наладятся и откроются новые перспективы для карьерного роста.

Одни Раки неожиданно раскроются на старом рабочем месте, и их карьера пойдет в гору. Другие представители зодиакальной системы сменят профессиональную деятельность и начнут свой трудовой путь с нуля, благодаря чему получат свежее дыхание и жажду перспектив. В любом случае звезды сулят Ракам успех в карьере и высокий заработок, о котором они давно мечтали.

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