Вещи, которые сводят с ума каждый знак Зодиака

люди, которые водят машину лучше, чем они;

игнорирование;

зависть;

когда слишком холодно;

когда слишком жарко;

когда их заставляют ходить в церковь;

когда им приходится оставаться дома в солнечный день;

люди, которые говорят, что им нужно «притормозить»;

когда им запрещают флиртовать.

Больше всего Дев раздражают

Беспорядочные или неорганизованные люди;

когда люди обещают и не перезванивают;

опоздания;

когда люди пренебрегают своими обязательствами;

долги;

безделье;

неграмотная речь;

сквернословие;

эмоциональные сцены на публике;

вещи не на своих местах.

Весов сводят с ума

Люди, которые говорят им выключить музыку;

люди, которые хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле;

cобачьи экскременты в парках и на детских площадках;

любители халявы;

жестокое обращение с животными;

люди, которые не умеют дружить;

секс на одну ночь;

плохая стрижка;

любая зависимость;

неумение разговаривать вежливо.

Больше всего Скорпионов раздражают

Люди, которые одалживают ручку и никогда не возвращают;

любовники, которые не способны испытать оргазм;

когда партнер заставляет их ревновать;

когда кто-то лучше их;

люди, перебирающие продукты;

когда они становятся темой сплетен;

обвинения в неверности;

люди, которые слишком следят за модой;

люди, утверждающие, что они экстрасенсы или обладают сверхъестественными способностями;

люди, которые оставляют авто на двух парковочных местах.

Стрельцы терпеть не могут

Люди, которые слишком много жалуются;

любая толпа;