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Вещи, которые сводят с ума каждый знак Зодиака

Limon.ee
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Вы все меня бесите. Иллюстративное фото
Вы все меня бесите. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астрология знает все, пишет loveandmoney.ru. И даже что бесит каждый знак Зодиака. Читайте и узнавайте себя!

Овнов больше всего раздражают

Неуверенная походка:

когда не отвечают на их телефонный звонок;

неполадки в работе мобильного телефона и других устройств;

животные в клетках;

люди, которые публикуют интимные вещи в социальных сетях;

люди, которые ходят вокруг да около полчаса, прежде чем начнут говорить о важном;

плохие танцоры;

люди, которые не умеют одеваться соответственно ситуации;

задержки поездов, автобусов и самолетов;

народная музыка.

Больше всего Тельцов раздражают

Жалобы;

беспорядок;

грязная одежда;

плохие повара;

хамское поведение на публике;

люди, которые устраивают драмы;

люди, которые не пользуются дезодорантом;

когда они становятся объектом шуток других людей;

чувство, что они недостаточно умны или не вписываются в ситуацию;

несоответствие соотношения «цена-качество»;

Близнецов больше всего раздражают

Люди без чувства юмора;

отсутствие должного внимания;

сломанные часы и не сработавшие будильники;

плохое вино;

неудобная обувь, особенно та, в которой нельзя танцевать;

люди, которые говорят очень медленно;

люди, которые медленно ходят;

пессимисты;

зависимые люди;

невозможность пользоваться гаджетами;

Раков сводят с ума

Люди, которые рано их будят или рано приходят;

шерсть и другие материалы, вызывающие зуд;

сон в неудобной кровати;

холод;

некачественная одежда;

критика других людей;

фильмы с насилием и сцены насилия в целом;

неблагодарные дети;

когда они теряют очки;

люди, незаслуженно крадущие их славу.

Львов больше всего раздражают

люди, которые одеваются лучше их;

люди, которые водят машину лучше, чем они;

игнорирование;

зависть;

когда слишком холодно;

когда слишком жарко;

когда их заставляют ходить в церковь;

когда им приходится оставаться дома в солнечный день;

люди, которые говорят, что им нужно «притормозить»;

когда им запрещают флиртовать.

Больше всего Дев раздражают

Беспорядочные или неорганизованные люди;

когда люди обещают и не перезванивают;

опоздания;

когда люди пренебрегают своими обязательствами;

долги;

безделье;

неграмотная речь;

сквернословие;

эмоциональные сцены на публике;

вещи не на своих местах.

Весов сводят с ума

Люди, которые говорят им выключить музыку;

люди, которые хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле;

cобачьи экскременты в парках и на детских площадках;

любители халявы;

жестокое обращение с животными;

люди, которые не умеют дружить;

секс на одну ночь;

плохая стрижка;

любая зависимость;

неумение разговаривать вежливо.

Больше всего Скорпионов раздражают

Люди, которые одалживают ручку и никогда не возвращают;

любовники, которые не способны испытать оргазм;

когда партнер заставляет их ревновать;

когда кто-то лучше их;

люди, перебирающие продукты;

когда они становятся темой сплетен;

обвинения в неверности;

люди, которые слишком следят за модой;

люди, утверждающие, что они экстрасенсы или обладают сверхъестественными способностями;

люди, которые оставляют авто на двух парковочных местах.

Стрельцы терпеть не могут

Люди, которые слишком много жалуются;

любая толпа;

когда друзья болеют;

отсутствие интереса к путешествиям;

люди, которые боятся рисковать;

когда их обвиняют в том, что они не умеют обходиться с деньгами;

люди, которые ожидают от них пунктуальности;

утерянный багаж;

издевательство над животными;

злобные люди.

Больше всего Козерогов раздражают

Жалобы без причины;

когда у них пытаются одолжить деньги;

люди, которые не держат свое слово;

люди без принципов;

родители, которые не наказывают своих детей;

когда зубную пасту оставляют открытой;

неаккуратная прическа;

метросексуалы;

пассивные и ленивые люди;

когда их обвиняют в чем-то, в чем они не виноваты;

Водолеев больше всего раздражают

Скучные люди;

разговоры о прошлом;

психиатры;

сплетни;

люди, знающие все только в теории;

отсутствие лояльности;

грязные руки;

примитивный образ мышления;

слишком большие ожидания со стороны других;

игнорирование.

Рыб больше всего раздражают

Люди, привлекающие внимание к себе громким смехом;

люди, пытающие доказать свою правоту любой ценой;

жара;

алкоголики;

слишком осторожные водители;

жестокое обращение с животными;

когда от них требуют вникать в чужие проблемы;

принимать решения;

жестокость в отношении детей;

безответственность по отношению к окружающей среде.

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