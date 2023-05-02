Вещи, которые сводят с ума каждый знак Зодиака

Астрология знает все, пишет loveandmoney.ru. И даже что бесит каждый знак Зодиака. Читайте и узнавайте себя!
Овнов больше всего раздражают
Неуверенная походка:
когда не отвечают на их телефонный звонок;
неполадки в работе мобильного телефона и других устройств;
животные в клетках;
люди, которые публикуют интимные вещи в социальных сетях;
люди, которые ходят вокруг да около полчаса, прежде чем начнут говорить о важном;
плохие танцоры;
люди, которые не умеют одеваться соответственно ситуации;
задержки поездов, автобусов и самолетов;
народная музыка.
Больше всего Тельцов раздражают
Жалобы;
беспорядок;
грязная одежда;
плохие повара;
хамское поведение на публике;
люди, которые устраивают драмы;
люди, которые не пользуются дезодорантом;
когда они становятся объектом шуток других людей;
чувство, что они недостаточно умны или не вписываются в ситуацию;
несоответствие соотношения «цена-качество»;
Близнецов больше всего раздражают
Люди без чувства юмора;
отсутствие должного внимания;
сломанные часы и не сработавшие будильники;
плохое вино;
неудобная обувь, особенно та, в которой нельзя танцевать;
люди, которые говорят очень медленно;
люди, которые медленно ходят;
пессимисты;
зависимые люди;
невозможность пользоваться гаджетами;
Раков сводят с ума
Люди, которые рано их будят или рано приходят;
шерсть и другие материалы, вызывающие зуд;
сон в неудобной кровати;
холод;
некачественная одежда;
критика других людей;
фильмы с насилием и сцены насилия в целом;
неблагодарные дети;
когда они теряют очки;
люди, незаслуженно крадущие их славу.
Львов больше всего раздражают
люди, которые одеваются лучше их;
люди, которые водят машину лучше, чем они;
игнорирование;
зависть;
когда слишком холодно;
когда слишком жарко;
когда их заставляют ходить в церковь;
когда им приходится оставаться дома в солнечный день;
люди, которые говорят, что им нужно «притормозить»;
когда им запрещают флиртовать.
Больше всего Дев раздражают
Беспорядочные или неорганизованные люди;
когда люди обещают и не перезванивают;
опоздания;
когда люди пренебрегают своими обязательствами;
долги;
безделье;
неграмотная речь;
сквернословие;
эмоциональные сцены на публике;
вещи не на своих местах.
Весов сводят с ума
Люди, которые говорят им выключить музыку;
люди, которые хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле;
cобачьи экскременты в парках и на детских площадках;
любители халявы;
жестокое обращение с животными;
люди, которые не умеют дружить;
секс на одну ночь;
плохая стрижка;
любая зависимость;
неумение разговаривать вежливо.
Больше всего Скорпионов раздражают
Люди, которые одалживают ручку и никогда не возвращают;
любовники, которые не способны испытать оргазм;
когда партнер заставляет их ревновать;
когда кто-то лучше их;
люди, перебирающие продукты;
когда они становятся темой сплетен;
обвинения в неверности;
люди, которые слишком следят за модой;
люди, утверждающие, что они экстрасенсы или обладают сверхъестественными способностями;
люди, которые оставляют авто на двух парковочных местах.
Стрельцы терпеть не могут
Люди, которые слишком много жалуются;
любая толпа;
когда друзья болеют;
отсутствие интереса к путешествиям;
люди, которые боятся рисковать;
когда их обвиняют в том, что они не умеют обходиться с деньгами;
люди, которые ожидают от них пунктуальности;
утерянный багаж;
издевательство над животными;
злобные люди.
Больше всего Козерогов раздражают
Жалобы без причины;
когда у них пытаются одолжить деньги;
люди, которые не держат свое слово;
люди без принципов;
родители, которые не наказывают своих детей;
когда зубную пасту оставляют открытой;
неаккуратная прическа;
метросексуалы;
пассивные и ленивые люди;
когда их обвиняют в чем-то, в чем они не виноваты;
Водолеев больше всего раздражают
Скучные люди;
разговоры о прошлом;
психиатры;
сплетни;
люди, знающие все только в теории;
отсутствие лояльности;
грязные руки;
примитивный образ мышления;
слишком большие ожидания со стороны других;
игнорирование.
Рыб больше всего раздражают
Люди, привлекающие внимание к себе громким смехом;
люди, пытающие доказать свою правоту любой ценой;
жара;
алкоголики;
слишком осторожные водители;
жестокое обращение с животными;
когда от них требуют вникать в чужие проблемы;
принимать решения;
жестокость в отношении детей;
безответственность по отношению к окружающей среде.