Фото, по которому вы точно кликните: эстонский полицейский пес решил вздремнуть после дежурства

«Представитель "Щенячьего патруля" по кличке Эксперт показывает отличную форму и как наши полицейские восстанавливаются после завершившихся вчера (позавчера - прим.ред.)дорожных толок.

На прошлой неделе было поймано в общей сложности 2700 нарушителей скоростного режима. Из них 1700 водителей были оштрафованы, а 1000 водителей, нарушивших скоростной режим, отделались профилактической беседой.

В течение недели в патрулировании дорог участвовал 861 полицейский, которые вместе в общей сложности дежурили в 1600 местах по всей Эстонии, о которых сообщили граждане. Хотя в центре внимания были водители, превышающие скорость, внимание уделялось и всему остальному, было выявлено 355 различных других правонарушений.

Цель кампании - прежде всего повысить безопасность дорожного движения и заставить водителей дважды подумать о содеянном. Полиция благодарит всех, кто сообщил о местах, где чаще всего нарушается правило скоростного режима.