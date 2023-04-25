ГОРОСКОП НА 25 АПРЕЛЯ ⟩ Осторожность и бдительность важны чрезвычайно

Овен

Овнов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Велика вероятность резкого ухудшения самочувствия, возможно обострение хронических заболеваний, не исключены и травмы. Общее снижение жизненного потенциала не скажется на вашем настроении, однако легкомыслие, присущее вам сегодня, может привести к неприятным последствиям.

Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы. Новое романтическое увлечение будет сильным и ярким, однако начавшиеся в этот день отношения принесут вам немало проблем.

Телец

День не будет насыщен событиями, и вы сможете спокойно воплотить в жизнь все, что было запланировано. Некоторые сложности возможны в сфере финансов, причем проблемы усугубятся из-за растущих потребностей членов семьи. Однако у вас есть возможность исправить ситуацию, вовремя пересмотрев приоритеты и настояв на своих решениях, даже если окружающие их не одобрят.

Не упустите благоприятный момент для реализации творческих замыслов, исполнения давних желаний. Сильно стремление к новым впечатлениям, путешествиям и странствиям; отличным компаньоном станет любимый человек. Новые знакомства не исключены, но следует помнить о том, что ваша доверчивость может иметь печальные последствия.

Близнецы