Почему нельзя мыть голову горячей водой: врач рассказал главные правила

Доктор-дерматолог клиники Fortis Escorts (Фаридабад, Индия) Свати Мохан в комментарии сайту о красоте и здоровье Health Shots рассказала, как правильно мыть голову, чтобы волосы всегда выглядели ухоженными и здоровыми.

Как часто мыть

По словам эксперта, мыть голову нужно через каждые два или три дня, в зависимости от образа жизни. Врач-дерматолог отметила, что не существует общей рекомендации, как часто нужно это делать, но подчеркнула, что волосы должны всегда быть чистыми, поэтому мытье головы раз в неделю – не лучшая идея.

Шампунь

Доктор рекомендует выбрать щадящий шампунь без сульфатов, благодаря чему волосы смогут удерживать влагу и будут выглядеть мягкими.

Горячая вода

Дерматолог не советует мыть голову горячей водой, так как она сушит волосы.

Полотенце