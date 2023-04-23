Реклама делает вас толстым еще до начала занятий? Синий банан на плакате тренажерного зала унижает клиентов спортивного клуба

В редакцию Elu24 поступила информация о том, что новый рекламный плакат сети тренажерных залов 24-7 Fitness вызывает, во-первых, неуверенность у клиентов и, во-вторых, тем самым компания намеренно навешивает ярлыки на свою клиентуру.

Мерле (имя изменено, известно редакции) утверждает, что когда она увидела «проверку зрения» на плакате тренажерного зала в социальных сетях, у нее сразу возникло ощущение, что ей пытаются дать понять, что она страдает избыточным весом или находится в плохой физической форме.

«Я посмотрела на эту рекламу с синим бананом вместо желтого и как будто получила сообщение: я слишком толстая или не в форме, мне лучше пойти в спортзал. Неужели реклама с самого начала клеймит меня как толстую, не зная меня и моих возможностей?» - Мерле разочарована.

Реклама спортивного клуба Фото: 24-7 Fitness

Она добавляет, что спортивный клуб, вероятно, пытался пошутить, чтобы заманить клиентов в спортзал весной, но считает такой плакат оскорбительным.

«Я знаю, в порядке мое тело или нет. Этот агрессивный текст о том, что если банан синий, то мне нужно бежать в спортзал. Да, он действительно отбивает аппетит, потому что мне нужно как можно скорее улучшить свою физическую форму».

Спортивный клуб не видит проблемы

По словам Кетлин Кырвер, менеджера по групповым тренировкам клуба 24-7 Fitness, они не хотели обидеть людей: «Фотография была размещена на нашем канале социальных сетей с юмором, а не с мыслью, что кто-то должен чувствовать себя плохо. Мы никого не называем нездоровыми».

Кырвер отмечает, что подписчиками их страницы в Facebook являются в основном их нынешние или бывшие клиенты, или люди, которые интересуются тренировками.

«Я бы не назвала этот снимок рекламой, потому что он был размещен на нашей страничке в соцсетях, за которой следят только подписчики».