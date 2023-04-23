В редакцию Elu24 обратилась читательница, которая считает, что реклама эстонского тренажерного зала заставляет ее чувствовать себя неуверенно как клиентку и отбивает у нее желание посещать тренажерный зал. «Картинка была опубликована на нашей страничке в соцсетях с юмором, а не с мыслью о том, что кто-то должен чувствовать себя плохо», - прокомментировала Кетлин Кырвер, менеджер по групповым тренировкам фитнес-клуба 24-7 Fitness.
Реклама делает вас толстым еще до начала занятий? Синий банан на плакате тренажерного зала унижает клиентов спортивного клуба
В редакцию Elu24 поступила информация о том, что новый рекламный плакат сети тренажерных залов 24-7 Fitness вызывает, во-первых, неуверенность у клиентов и, во-вторых, тем самым компания намеренно навешивает ярлыки на свою клиентуру.
Мерле (имя изменено, известно редакции) утверждает, что когда она увидела «проверку зрения» на плакате тренажерного зала в социальных сетях, у нее сразу возникло ощущение, что ей пытаются дать понять, что она страдает избыточным весом или находится в плохой физической форме.
«Я посмотрела на эту рекламу с синим бананом вместо желтого и как будто получила сообщение: я слишком толстая или не в форме, мне лучше пойти в спортзал. Неужели реклама с самого начала клеймит меня как толстую, не зная меня и моих возможностей?» - Мерле разочарована.
Она добавляет, что спортивный клуб, вероятно, пытался пошутить, чтобы заманить клиентов в спортзал весной, но считает такой плакат оскорбительным.
«Я знаю, в порядке мое тело или нет. Этот агрессивный текст о том, что если банан синий, то мне нужно бежать в спортзал. Да, он действительно отбивает аппетит, потому что мне нужно как можно скорее улучшить свою физическую форму».
Спортивный клуб не видит проблемы
По словам Кетлин Кырвер, менеджера по групповым тренировкам клуба 24-7 Fitness, они не хотели обидеть людей: «Фотография была размещена на нашем канале социальных сетей с юмором, а не с мыслью, что кто-то должен чувствовать себя плохо. Мы никого не называем нездоровыми».
Кырвер отмечает, что подписчиками их страницы в Facebook являются в основном их нынешние или бывшие клиенты, или люди, которые интересуются тренировками.
«Я бы не назвала этот снимок рекламой, потому что он был размещен на нашей страничке в соцсетях, за которой следят только подписчики».
Кроме того, руководитель групповых занятий советует относиться ко всему с чувством юмора - одна хорошая шутка делает хороший день еще лучше. Она также напоминает, что упражнения и тренировки могут принести только пользу здоровью всем нам.