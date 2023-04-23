Вот что каждый знак Зодиака делает сразу после занятий любовью

Узнаете себя и своего партнера:
Овен (21 марта — 19 апреля)
Немедленно забывает ваше имя.
Телец (20 апреля — 21 мая)
Засыпает.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Идет на кухню, чтобы сделать себе поесть и не возвращается, отвлекшись на недосмотренную серию «Черного зеркала».
Рак (22 июня — 22 июля)
Безмолвно обнимает и прижимается к вам, думая о том, как назовет вашего общего четвертого ребенка, пишет allourworld.info.
Лев (23 июля — 22 августа)
Он вспоминает каждый момент вашей с ним близости, когда вы наслаждались им, и, таким образом, тешит свое эго.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Он дает вам список рекомендаций о том, как улучшить ваш с ним секс в следующий раз.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Он жаждет комплиментов.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Он жалеет о том, что слишком сблизился с партнером.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Поинтересуется, не возражаете ли вы против двух бутылок пива, распитых в постели.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Попросит вас встать и принять душ.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Будет размышлять о том, как космические корабли бороздят просторы Вселенной.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Заплачет.