Вот что каждый знак Зодиака делает сразу после занятий любовью

Овен (21 марта — 19 апреля)

Немедленно забывает ваше имя.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Засыпает.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Идет на кухню, чтобы сделать себе поесть и не возвращается, отвлекшись на недосмотренную серию «Черного зеркала».

Рак (22 июня — 22 июля)

Безмолвно обнимает и прижимается к вам, думая о том, как назовет вашего общего четвертого ребенка, пишет allourworld.info.

Лев (23 июля — 22 августа)

Он вспоминает каждый момент вашей с ним близости, когда вы наслаждались им, и, таким образом, тешит свое эго.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Он дает вам список рекомендаций о том, как улучшить ваш с ним секс в следующий раз.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Он жаждет комплиментов.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Он жалеет о том, что слишком сблизился с партнером.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Поинтересуется, не возражаете ли вы против двух бутылок пива, распитых в постели.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Попросит вас встать и принять душ.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Будет размышлять о том, как космические корабли бороздят просторы Вселенной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)