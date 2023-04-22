Две фуры с техникой и 65 человек коллектива: Эрос Рамазотти даст большой концерт в ледовом холле «Тондираба»

Первый большой успех Рамазотти познал в 1984 году на престижном фестивале в Сан-Ремо в категории дебютантов, где он занял первое место, исполнив песню «Terra promessa» («Земля обетованная»), которая завоевала после этого всю Европу. Уже на следующий год он вернулся в Сан-Ремо с песней из своего дебютного альбома, и хотя тогда не занял первого места, сингл был выпущен по всему Старому Свету и имел большой успех и миллионы продаж. Рамазотти стал первым итальянцем, выступившим в известном концертном зале «Radio City Music Hall» в Нью-Йорке, причем при полном аншлаге.