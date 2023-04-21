Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака

А вот эмоциональный фон не слишком благоприятен. Возможны острые приступы тоски, печали, меланхолии. В такие моменты близкие люди будут поддерживать друг друга, и именно в подлинном взаимопонимании и бескорыстной поддержке кроется ключ к преодолению негативных тенденций.

Овен

Благоприятный во многих отношениях день, связанный с общением, с контактами, знакомствами, началом новых дел. Люди, которые войдут сегодня в вашу жизнь, принесут с собой новые идеи и заманчивые возможности. Можно отправляться в путешествие, проводить переговоры с зарубежными партнерами, начинать бизнес с привлечением иностранных инвестиций.

Старшие родственники относятся к вам с пониманием и любовью, а вот поведение любимого человека оставляет желать лучшего. Впрочем, и вы небезупречны. Если хотите перемен в личной жизни – постарайтесь трезво оценить собственные поступки и не повторять ранее совершенных ошибок.

Телец

Удачный день больших и серьезных дел – но лишь в том случае, если вы не проявите и малой толики легкомыслия. Сосредоточьтесь на созидательной деятельности, не допускайте даже мысли о том, чтобы нанести кому-то вред или обманным путем увеличить свое благосостояние. Ваша репутация работает на вас, так не наносите же удара по ней, вступая в тесные отношения с сомнительными особами! Вы являетесь для окружающих олицетворением респектабельности и надежности, а это дорогого стоит.