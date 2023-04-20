СЛУЧАЙ В ТАРТУ ⟩ Собака без привязи набросилась на женщину с ребенком: все могло закончиться трагедией

«Я неспешно прогуливалась с ребенком, как вдруг появилась черно-белая собака, мне она была выше бедра. На огромной скорости она побежала в нашу сторону. Это случилось возле представительства Tauf Auto на улице Сепа. Я быстро схватила ребенка на руки, а тот в панике закричал: "Помогите, помогите!", потому что, очевидно, мы вдвоем были не того размера, чтобы укротить эту большую собаку», – рассказала Гретхен из Тарту о пугающей ситуации, которая произошла во вторник вечером.