Во вторник вечером, 18 апреля, в Тарту произошел случай, когда на прогулке к женщине с ребенком выскочила большая собака без поводка. Инцидент произошел на улице Сепа. Обошлось испугом, так как проезжающие мимо автомобилисты поспешили на помощь молодой матери. Руководитель отдела надзора городской управы Тарту Юлле Неэме сказала, что ответственность за то, чтобы собака не выходила за пределы частной территории и не оставалась на улице без присмотра, лежит на владельце животного.
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СЛУЧАЙ В ТАРТУ ⟩ Собака без поводка набросилась на женщину с ребенком: все могло закончиться трагедией
«Я неспешно прогуливалась с ребенком, как вдруг появилась черно-белая собака, мне она была выше бедра. На огромной скорости она побежала в нашу сторону. Это случилось возле представительства Tauf Auto на улице Сепа. Я быстро схватила ребенка на руки, а тот в панике закричал: "Помогите, помогите!", потому что, очевидно, мы вдвоем были не того размера, чтобы укротить эту большую собаку», – рассказала Гретхен из Тарту о пугающей ситуации, которая произошла во вторник вечером.