Гороскоп на 20 апреля для всех знаков Зодиака

Близнецы

Под влиянием звезд обычно доброжелательные Близнецы становятся подозрительными и придирчивыми. Вам стоит обращать поменьше внимания на критические высказывания и двусмысленные шутки коллег, и не торопиться записывать в число своих врагов тех, кто по той или иной причине вам несимпатичен. Разрушить планы и свести на «нет» все усилия могут происки недоброжелателей, на руку им будут и ваши ошибки, допущенные в результате обычной невнимательности. Не исключены финансовые потери или неудачные покупки.

Возникают серьезные трудности в семейных отношениях, возможны неудачи романтического характера. Любовные свидания лучше перенести на другой день. Нарастающее эмоциональное напряжение может не лучшим образом сказаться на здоровье, если вы откажетесь от отдыха и соблюдения правильного режима дня.

Рак

В этот день Раки наверняка заметят, что способны найти общий язык даже с самыми трудными в общении людьми. Действительно, под влиянием звезд усиливается коммуникабельность, да и способность добиваться своего проявляется чрезвычайно ярко. Позитивные тенденции одаряют вас новыми идеями, повышают деловую активность, открывают простор для творчества. Все это создаст благоприятные условия для тех, кто берется за решение хоть и непростых, но посильных задач.